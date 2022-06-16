В России за сутки госпитализировали 1442 человека с коронавирусом
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Всего за 24 часа выявлено 3326 случаев инфицирования коронавирусом, днём ранее — 2718.
Об этом сообщили в оперативном штабе.
За сутки умерли 67 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 66 заболевших.
Также за сутки выздоровели 4699 человек, накануне — 4528.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что показатели смертности в стране опустились ниже допандемийного уровня.
Врач-пульмонолог, терапевт Светлана Божко в разговоре с URA.RU рассказала, что инфекционные заболевания увеличивают риск сердечного приступа у переболевшего.