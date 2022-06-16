В России за сутки госпитализировали 1442 человека с коронавирусом

За сутки в России госпитализировали 1442 человека с коронавирусом, накануне в больницы попали 1989 пациентов с COVID-19.

Всего за 24 часа выявлено 3326 случаев инфицирования коронавирусом, днём ранее — 2718.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 67 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 66 заболевших.

Также за сутки выздоровели 4699 человек, накануне — 4528.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что показатели смертности в стране опустились ниже допандемийного уровня.

Врач-пульмонолог, терапевт Светлана Божко в разговоре с URA.RU рассказала, что инфекционные заболевания увеличивают риск сердечного приступа у переболевшего.