Гладков: пять человек пострадали из-за удара БПЛА ВСУ в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пять мирных жителей, в том числе один подросток, получили ранения в регионе при атаке украинского дрона.

Как он написал в своём Telegram, в селе Вознесеновка дрон-камикадзе упал на участок дорожного полотна.

«В результате падения с последующей детонацией повреждены три автомобиля, пострадали пять мирных жителей, в том числе один подросток», — указал Гладков.

Он уточнил, что 17-летняя девочка с осколочными ранениями спины и руки бригадой скорой доставлена в детскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.

При этом ещё трое человек получили осколочные ранения разных частей тела. В самом тяжёлом состоянии мужчина, который получил осколочные ранения головы.

Пятый пострадавший получил контузию уха, он в момент аварии был вне автомобиля.

Ранее сообщалось, что шесть населённых пунктов Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ.