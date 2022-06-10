Мурашко заявил о снижении показателей смертности в России ниже допандемийного уровня

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что показатели смертности в России уже ниже допандемийного уровня.

Об этом он сказал в ходе торжественного приёма по случаю выборов в Российскую академию наук.

«Сегодня мы вернулись к показателям, даже улучшили показатели допандемийного периода. Последнюю неделю мы констатируем, что по показателям смертности страна, несмотря на то что количество пациентов всё-таки остаётся достаточно большим, но вернулась к допандемийному, точнее, ниже допандемийного уровню», — цитирует его ТАСС.

Ранее Мурашко напомнил о важности ревакцинации от коронавируса на фоне сохраняющегося высокого уровня заболеваемости COVID-19.