Глава Минздрава Мурашко заявил о важности ревакцинации от коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко напомнил о важности ревакцинации от коронавируса на фоне сохраняющегося высокого уровня заболеваемости COVID-19.

«В этот период, когда всё-таки достаточно высокий уровень заболеваемости ещё сохраняется, пока рекомендуем проходить ревакцинацию раз в шесть месяцев», — приводит ТАСС его слова.

Также Мурашко заявил, что пандемия коронавируса в России полностью не отступила, в стране около 100 тыс. человек находятся под меднаблюдением по COVID-19.

Министр добавил, что 2,5 тыс. человек с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии.