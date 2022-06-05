Глава Минздрава Мурашко заявил о важности ревакцинации от коронавируса

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко напомнил о важности ревакцинации от коронавируса на фоне сохраняющегося высокого уровня заболеваемости COVID-19.
Глава Минздрава Мурашко заявил о важности ревакцинации от коронавируса
  • РИА Новости

«В этот период, когда всё-таки достаточно высокий уровень заболеваемости ещё сохраняется, пока рекомендуем проходить ревакцинацию раз в шесть месяцев», — приводит ТАСС его слова.

Также Мурашко заявил, что пандемия коронавируса в России полностью не отступила, в стране около 100 тыс. человек находятся под меднаблюдением по COVID-19.

Министр добавил, что 2,5 тыс. человек с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии.

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