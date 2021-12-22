«На южной стороне портала Транскавказской магистрали»: двое российских военных погибли при сходе лавины в Южной Осетии

Пятеро российских военнослужащих попали под лавину в Южной Осетии. Как рассказали в республиканском МЧС, ЧП произошло рядом с Рокским тоннелем. После схода лавины на казарму были обнаружены и отправлены в больницу города Цхинвал трое военных, однако один из них скончался в скорой. Ещё одного нашли без признаков жизни, поиски пятого россиянина продолжаются. Однако операцию на Транскавказской магистрали значительно осложняют сложные погодные условия.

Двое российских военнослужащих стали жертвами схода лавины в Южной Осетии, поиски ещё одного человека ведутся силами республиканского МЧС, подразделений МЧС Республики Северная Осетия — Алания, Южного военного округа (ЮВО) и других экстренных служб.

ЧП произошло вечером во вторник, 21 декабря, когда лавина накрыла казарму, расположенную рядом с южным порталом Рокского тоннеля — участка автодорожной Транскавказской магистрали, соединяющей Россию с Южной Осетией. В момент схода лавины в казарме находились пять человек, охранявших трассу.

«На южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии пять военнослужащих ЮВО попали под лавину», — подтвердили информацию в пресс-службе военного округа.

Замглавы республиканского МЧС Ацамаз Бестауты рассказал, что из-под лавинных масс удалось извлечь сначала двоих, а затем и третьего военного, которых направили в больницу города Цхинвал. Третий спасённый провёл под лавиной почти пять часов и находился в тяжёлом состоянии. К сожалению, он умер в машине скорой помощи.

«Скончался, не довезли до больницы», — сообщили ТАСС в Минздраве Южной Осетии. Четвёртого военнослужащего обнаружили без признаков жизни.

Состояние двоих госпитализированных россиян оценивается как средней тяжести. Сообщается, что у них диагностировано обморожение конечностей.

На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. По словам Ацамаза Бестауты, работы будут продолжаться всю ночь, однако операция осложняется сложными погодными условиями.

«Поиски пятого военнослужащего продолжаются. Спасательные работы будут идти и всю ночь, пока его не найдут. На Транскаме идёт снег, что также затрудняет поисковые работы», — подчеркнул представитель ведомства.

Движение по Транскавказской магистрали было приостановлено утром в понедельник, 20 декабря, из-за обильного снегопада и угрозы схода лавин. Кроме того, с вечера 19 декабря запрещено движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге.

Как сообщает агентство «Sputnik Южная Осетия», в последний раз лавина накрывала городок военнослужащих, которые обеспечивают безопасность Рокского тоннеля, в январе 2013 года. Тогда личный состав части, расположенной в РСО-Алания удалось заблаговременно эвакуировать и избежать жертв, однако пост на несколько дней остался без электричества из-за повреждённого генератора.

Выдавленные снегом окна в комнате отдыха воинской части в Северной Осетии, расположенной в районе Рокского тоннеля (январь 2013 года)

РИА Новости

© Владимир Иванов

Инциденты со сходом лавин

За минувший год около десяти человек в России погибли в результате схода лавин. В начале мая три туриста стали жертвами стихии на перевале Горелова в Бурятии. В марте крупный инцидент, связанный со сходом лавины, произошёл в Мурманской области. Вечером 22 марта туристическая группа из Санкт-Петербурга попала в снежный завал в Хибинах. В состав коллектива входили 13 детей в возрасте от десяти до 15 лет и трое взрослых. Девочка 2008 года рождения после схода лавины оказалась под снегом и впоследствии скончалась.

Следственный комитет завёл уголовное дело о халатности, заявив, что организаторы не учли сложный рельеф местности, состояние и объём снежного покрова. Руководивший походом мужчина 1972 года рождения был арестован. Однако позднее суд отменил это решение, смягчив меру пресечения.

В начале марта мужчина погиб на Камчатке после схода лавины в районе общеобразовательной школы №3 в городе Елизово. Под снежные массы также попали женщина и ребёнок, но их удалось спасти.

В январе 2021 года при сходе лавины на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Под снегом оказались два пункта проката горнолыжного снаряжения, было затронуто кафе. В поисково-спасательной операции участвовали более 200 человек.

Ещё одно резонансное ЧП произошло в Норильске в начале января 2021-го. Тогда лавина накрыла несколько построек в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», погибли три человека.

В ходе расследования обстоятельств происшествия прокуратура установила, что разрешительные органы не выдавали документов на строительство домиков. Как позднее выяснили в СК, оказавшиеся под снежным завалом строения, не имели отношения к горнолыжному комплексу, а были возведены гражданами на земле, выделенной им в аренду администрацией Норильска.

Более того, дом, в котором находилась погибшая в результате схода лавины семья, был построен главой семейства самовольно, без каких-либо разрешительных документов.