Суд отменил арест руководителя попавшей под лавину тургруппы в Хибинах

Мурманский городской суд освободил из-под стражи руководителя туристической группы детей, попавших под снежный завал в Хибинах, сообщает ТАСС.

«Постановление Ленинского районного суда (о взятии под сражу. — RT) отменить. Освободить Смирнова из-под стражи. Запретить Смирнову выходить за пределы жилого помещения с 21:00 до 07:00», — заявил судья Антон Венедиктов.

Вечером 22 марта в Хибинах в Мурманской области произошёл сход лавины. В туристическую группу из Санкт-Петербурга, которая оказалась в районе снежного завала, входили 13 детей в возрасте от десяти до 15 лет и трое взрослых.

Девочка 2008 года рождения после схода лавины оказалась под снегом и впоследствии скончалась.

По факту ЧП возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о халатности.

По данным СК, организаторы группы перед выходом не учли сложный рельеф местности, состояние и объём снежного покрова. Руководитель туристической группы был арестован.