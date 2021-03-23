В СК рассказали о ходе расследования причин ЧП с туристами в Хибинах

Организаторы туристической группы из Санкт-Петербурга, попавшей под лавину в Хибинах, перед выходом не учли сложный рельеф местности, состояние и объём снежного покрова, сообщает пресс-служба главка Следственного комитета по Мурманской области.

«Указанные лица перед выходом в многодневный лыжный поход с несовершеннолетними в труднодоступную местность региона не учли её сложный рельеф, состояние и объём снежного покрова», — говорится в пресс-релизе.

Таким образом, на третий день похода группа оказалась «в опасной близости от нависшей снежной массы на возвышенности». При прохождении группы вблизи неё лавина обрушилась, в результате чего погибла девочка 2008 года рождения.

В настоящее время установлено место и высота схода лавины и глубина снежного покрова. Для установления причины смерти ребёнка назначена судебно-медицинская экспертиза.

По итогам расследования будет дана оценка действиям организаторов группы, руководства детского дома творчества и маршрутной квалификационной комиссии Санкт-Петербурга на предмет халатности.

Ранее сообщалось, что из Хибин отзывают туристические группы после ЧП с попавшими под лавину.

Вечером 22 марта в Хибинах в Мурманской области произошёл сход лавины. В туристскую группу из Санкт-Петербурга, которая оказалась в районе снежного завала, входили 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет и трое взрослых.

Девочка 2008 года рождения после схода лавины оказалась под снегом и впоследствии скончалась. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.