Прокуратура начала проверку из-за ЧП с попавшими под лавину в Хибинах
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«Прокуратурой Мурманской области дано поручение прокурору г. Оленегорска о проведении проверки по факту попадания группы туристов, в числе которых могут быть несовершеннолетние, под сошедшую в районе ст. Имандра снежную массу», — говорится в заявлении.
Прокурор Оленегорска координирует действия Мончегорского и Кировского аварийно-спасательных отрядов.
При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что несовершеннолетний 2008 года рождения оказался под снегом после схода лавины в Хибинах в Мурманской области.
Вечером 22 марта в районе Оленегорска Мурманской области сошла лавина.