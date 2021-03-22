Прокуратура начала проверку из-за ЧП с попавшими под лавину в Хибинах

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Прокуратура Мурманской области сообщила о начале проверки из-за попадания под лавину в Хибинах группы туристов, среди которых есть несовершеннолетние.
Прокуратура начала проверку из-за ЧП с попавшими под лавину в Хибинах
  • © РИА Новости / Павел Львов

«Прокуратурой Мурманской области дано поручение прокурору г. Оленегорска о проведении проверки по факту попадания группы туристов, в числе которых могут быть несовершеннолетние, под сошедшую в районе ст. Имандра снежную массу», — говорится в заявлении.

Прокурор Оленегорска координирует действия Мончегорского и Кировского аварийно-спасательных отрядов.

При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний 2008 года рождения оказался под снегом после схода лавины в Хибинах в Мурманской области.

Вечером 22 марта в районе Оленегорска Мурманской области сошла лавина.

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