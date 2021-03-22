Несовершеннолетний оказался под снегом после схода лавины в Хибинах

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Несовершеннолетний 2008 года рождения оказался под снегом после схода лавины в Хибинах в Мурманской области. На месте работают спасатели и кинологический расчёт, сообщили в МЧС России.
Несовершеннолетний оказался под снегом после схода лавины в Хибинах
  • Pixabay

«Поступила информация о том, что в результате схода снежной массы в районе посёлка Имандра под ней находится несовершеннолетний...  2008 года рождения», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным ведомства, туристическая группа из Санкт-Петербурга зарегистрирована и состоит из 16 человек, 13 из которых — несовершеннолетние.

Остальные члены группы в медицинской помощи не нуждаются, их состояние оценивается как удовлетворительное.

На месте работают 53 человека, задействовано 18 единиц техники и 11 снегоходов.

Ранее в СК сообщили, что под завалами снега на необорудованном туристическом маршруте в Мурманской области могут быть пострадавшие туристы.

Вечером 22 марта в районе Оленегорска Мурманской области сошла лавина

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