Несовершеннолетний оказался под снегом после схода лавины в Хибинах

Несовершеннолетний 2008 года рождения оказался под снегом после схода лавины в Хибинах в Мурманской области. На месте работают спасатели и кинологический расчёт, сообщили в МЧС России.

«Поступила информация о том, что в результате схода снежной массы в районе посёлка Имандра под ней находится несовершеннолетний... 2008 года рождения», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным ведомства, туристическая группа из Санкт-Петербурга зарегистрирована и состоит из 16 человек, 13 из которых — несовершеннолетние.

Остальные члены группы в медицинской помощи не нуждаются, их состояние оценивается как удовлетворительное.

На месте работают 53 человека, задействовано 18 единиц техники и 11 снегоходов.

Ранее в СК сообщили, что под завалами снега на необорудованном туристическом маршруте в Мурманской области могут быть пострадавшие туристы.

Вечером 22 марта в районе Оленегорска Мурманской области сошла лавина.