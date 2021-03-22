Под снегом в Мурманской области может находиться группа туристов

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Под завалами снега на необорудованном туристическом маршруте в Мурманской области могут быть пострадавшие туристы, сообщили в Следственном комитете.
Под снегом в Мурманской области может находиться группа туристов
  • © РИА Новости / МЧС РФ

«В следственное управление СКР по Мурманской области поступила информация о том, что в районе станции Имандра на необорудованном маршруте туристическая группа попала под обрушение снежного карниза. По предварительной информации, в результате произошедшего имеются пострадавшие», — приводит сообщение СК РИА Новости.

На место выдвинулись следователь и криминалисты СК России.

Как ранее сообщил глава Оленегорска Олег Самарский, в Мурманской области сошла лавина.

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