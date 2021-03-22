Под снегом в Мурманской области может находиться группа туристов
- © РИА Новости / МЧС РФ
«В следственное управление СКР по Мурманской области поступила информация о том, что в районе станции Имандра на необорудованном маршруте туристическая группа попала под обрушение снежного карниза. По предварительной информации, в результате произошедшего имеются пострадавшие», — приводит сообщение СК РИА Новости.
На место выдвинулись следователь и криминалисты СК России.
Как ранее сообщил глава Оленегорска Олег Самарский, в Мурманской области сошла лавина.