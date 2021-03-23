В МЧС рассказали об эвакуации туристов после лавины в Мурманской области

Спасатели в Мурманской области провели эвакуацию 38 человек, находившихся в районе, где ранее сошла лавина. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Всего во временный лагерь доставлены 38 человек, из них 31 несовершеннолетний. В связи с ухудшившимися погодными условиями было принято решение доставить пострадавших с помощью железнодорожного сообщения в город Апатиты», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что в операции принимают участие 48 спасателей, 14 единиц техники, в том числе 11 снегоходов.

Ранее сообщалось, что из Хибин отзывают восемь находящихся на маршрутах туристических групп из Санкт-Петербурга, после того как одна из них попала под лавину.

Вечером 22 марта в Хибинах в Мурманской области произошёл сход лавины. В туристскую группу из Санкт-Петербурга, которая оказалась в районе снежного завала, входили 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет и трое взрослых.

Девочка 2008 года рождения после схода лавины оказалась под снегом и впоследствии скончалась. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.