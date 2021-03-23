Пострадавшая при сходе лавины в Мурманской области девочка умерла

Девочка, объявленная выжившей после схода снежной лавины в Мурманской области, скончалась, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.

«От следователя с места поступила информация, что медики констатировали смерть ребёнка», — сказали в ведомстве.

Вечером в МЧС поступило сообщение от туристской группы из Санкт-Петербурга, что при сходе снежной массы в районе посёлка Имандра под ней оказался ребёнок 2008 года рождения.

Сообщалось, что спасти девочку не удалось. Однако после того как власти региона установили связь с группой, выяснилось, что она подаёт признаки жизни, но находится в тяжёлом состоянии.