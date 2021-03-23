Из Хибин отзывают туристические группы после ЧП с попавшими под лавину

Из Хибин отзывают восемь находящихся на маршрутах туристических групп из Санкт-Петербурга после того, как одна из них попала под лавину, сообщили в администрации Приморского района города.

«Принято решение о досрочном прекращении маршрутов и отзыве туристических групп. Ребята вместе с инструкторами начинают обратный путь — в опорные точки для отправки обратно, в Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

По данным районной администрации, в лыжных походах в Хибинах находятся восемь групп от петербургского туристического подросткового клуба «Скиф».

В настоящее время со всеми поддерживается связь, им будет оказана необходимая психологическая помощь.

В районной администрации Санкт-Петербурга уточнили, что попавшая под лавину группа была зарегистрирована в маршрутно-квалификационной комиссии и в МЧС, все участники были застрахованы и прошли инструктажи по технике безопасности.

Вечером 22 марта в Хибинах в Мурманской области произошёл сход лавины. В туристскую группу из Санкт-Петербурга, которая оказалась в районе снежного завала, входили 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет и трое взрослых.

Девочка 2008 года рождения после схода лавины оказалась под снегом и впоследствии скончалась. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.