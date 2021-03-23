Детей с места схода лавины в Хибинах эвакуируют снегоходами

Детей, оказавшихся в месте схода снежной лавины в Мурманской области, эвакуируют на снегоходах, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

«Сейчас идёт эвакуация детей снегоходами до точки сбора», — написал Чибис на своей странице «Вконтакте».

По его словам, от точки сбора детей повезут на автобусе в Мончегорск, где для них готовы места размещения, питание и медицинская помощь.

Он отметил, что лагерь находился в труднодоступном месте, спасатели прорывались к нему всю ночь.

Ранее сообщалось, что спасательный вертолёт не смог приземлиться в месте схода снежной лавины в горах Мурманской области.

Сход лавины произошёл в районе ручья Маннепахк вечером 22 марта. Как сообщали в СК, в туристскую группу из Санкт-Петербурга, которая оказалась в районе снежного завала, входят 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет и трое взрослых.

Утром 23 марта стало известно, что девочка 2008 года рождения, объявленная выжившей, скончалась.