Вертолёт со спасателями не смог приземлиться в месте схода лавины в Хибинах
- РИА Новости
«Вертолёт не смог приземлиться в месте ЧП из-за рельефа местности — там склон горы, котлован. Поэтому он улетел обратно в Мончегорск», — сказали в ведомстве.
По данным МЧС, готовится другая спасательная операция.
Сход лавины произошёл в районе ручья Маннепахк вечером 22 марта. Как сообщали в СК, в туристскую группу из Санкт-Петербурга, которая оказалась в районе снежного завала, входят 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет и трое взрослых.
Утром 23 марта стало известно, что девочка 2008 года рождения, объявленная выжившей, скончалась.