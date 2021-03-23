Вертолёт со спасателями не смог приземлиться в месте схода лавины в Хибинах

Спасательный вертолёт не смог приземлиться в месте схода снежной лавины в горах Мурманской области, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС.

«Вертолёт не смог приземлиться в месте ЧП из-за рельефа местности — там склон горы, котлован. Поэтому он улетел обратно в Мончегорск», — сказали в ведомстве.

По данным МЧС, готовится другая спасательная операция.

Сход лавины произошёл в районе ручья Маннепахк вечером 22 марта. Как сообщали в СК, в туристскую группу из Санкт-Петербурга, которая оказалась в районе снежного завала, входят 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет и трое взрослых.

Утром 23 марта стало известно, что девочка 2008 года рождения, объявленная выжившей, скончалась.