Вертолёт со спасателями не смог приземлиться в месте схода лавины в Хибинах

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Спасательный вертолёт не смог приземлиться в месте схода снежной лавины в горах Мурманской области, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС.
Вертолёт со спасателями не смог приземлиться в месте схода лавины в Хибинах
  • РИА Новости

«Вертолёт не смог приземлиться в месте ЧП из-за рельефа местности — там склон горы, котлован. Поэтому он улетел обратно в Мончегорск», — сказали в ведомстве.

По данным МЧС, готовится другая спасательная операция.

Сход лавины произошёл в районе ручья Маннепахк вечером 22 марта. Как сообщали в СК, в туристскую группу из Санкт-Петербурга, которая оказалась в районе снежного завала, входят 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет и трое взрослых.

Утром 23 марта стало известно, что девочка 2008 года рождения, объявленная выжившей, скончалась.

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