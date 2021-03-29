В СК заявили об оставлении одних попавших под лавину в Хибинах детей

Несколько детей туристической группы из Санкт-Петербурга, попавшей под лавину в Хибинах, на время были оставлены без присмотра, заявили в главке СК по Мурманской области.

Ранее сообщалось, что организатор группы в целях экономии времени срезал путь, отклонился от маршрута и привёл детей на гористый участок местности.

При этом обвиняемый не обеспечил необходимую безопасность несовершеннолетним и организовал их спуск, несмотря на то что на склоне были «массивные снежные образования, угрожающие срывом».

Первыми со склона спустились шестеро детей и один взрослый, при этом несовершеннолетние временно остались без присмотра, поскольку их сопровождающий ушёл вперёд для выбора места под лагерь. Организатор группы в то же время находился на вершине и к указанным школьникам не спустился.

«В этот момент одна из девочек, не осознавая опасности схода снежных масс и находясь без присмотра обвиняемого и других взрослых, не обеспеченная противолавинной экипировкой, начала произвольное катание по склону на лыжах. Это спровоцировало срыв участка снежного покрова, обрушение на неё снежного массива и последующую гибель под завалом», — заявили в СК.

Вечером 22 марта в Хибинах в Мурманской области произошёл сход лавины. В туристическую группу из Санкт-Петербурга, которая оказалась в районе снежного завала, входили 13 детей в возрасте от десяти до 15 лет и трое взрослых.

Девочка 2008 года рождения после схода лавины оказалась под снегом и впоследствии скончалась.

По факту ЧП возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о халатности.

По данным СК, организаторы группы перед выходом не учли сложный рельеф местности, состояние и объём снежного покров. Руководитель туристической группы был арестован.