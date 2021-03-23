Дело о халатности возбуждено после ЧП с туристами в Мурманской области

Уголовное дело о халатности возбуждено после ЧП с туристической группой из Санкт-Петербурга, попавшей под лавину в Хибинах в Мурманской области, в результате чего погибла несовершеннолетняя девочка, сообщили петербургском главке СК.

«Нахождение несовершеннолетней потерпевшей в составе туристической группы в опасной зоне — месте обрушения снежного массива — и её гибель стали следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами, также из числа сотрудников ДДТ (Дома детского творчества. — RT), своих должностных обязанностей», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, группой из 16 человек, включая 13 несовершеннолетних, отправившейся на территорию Хибинских тундр для участия во Всероссийской зимней «Туриаде-2021», руководил мужчина 1972 года рождения.

Ранее в СК заявили, что организаторы туристической группы из Санкт-Петербурга, попавшей под лавину в Хибинах, перед выходом не учли сложный рельеф местности, состояние и объём снежного покрова.

Вечером 22 марта в Хибинах в Мурманской области произошёл сход лавины. В туристскую группу из Санкт-Петербурга, которая оказалась в районе снежного завала, входили 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет и трое взрослых.

Девочка 2008 года рождения после схода лавины оказалась под снегом и впоследствии скончалась. По факту ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.