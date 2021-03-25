Арестован руководитель тургруппы, попавшей под снежный завал в Хибинах

Руководитель туристической группы детей, попавшей под снежный завал в горах Мурманской области, арестован, сообщает СУ СК по Мурманской области.

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 30 суток руководителю туристической группы, обвиняемому в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем гибель ребёнка», — сообщили в ведомстве.

24 марта руководитель туристической группы детей, попавшей под снежный завал в горах Мурманской области, был задержан.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о халатности после ЧП с туристической группой из Санкт-Петербурга, попавшей под лавину в Хибинах.

В СК заявили, что организаторы туристической группы перед выходом не учли сложный рельеф местности, состояние и объём снежного покрова.

Вечером 22 марта в Хибинах в Мурманской области произошёл сход лавины. В туристическую группу из Санкт-Петербурга, которая оказалась в районе снежного завала, входили 13 детей в возрасте от десяти до 15 лет и трое взрослых.

Девочка 2008 года рождения после схода лавины оказалась под снегом и впоследствии скончалась.