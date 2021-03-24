В Мурманской области задержали руководителя попавшей под лавину группы
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«Руководитель туристической группы задержан», — сообщили ТАСС в СУ СК по Мурманской области.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о халатности после ЧП с туристической группой из Санкт-Петербурга, попавшей под лавину в Хибинах в Мурманской области, в результате чего погибла несовершеннолетняя девочка.
По данным следствия, группой из 16 человек (включая 13 несовершеннолетних), отправившейся на территорию Хибинских тундр для участия во всероссийской зимней «Туриаде-2021», руководил мужчина 1972 года рождения.
Ранее в СК заявили, что организаторы туристической группы из Санкт-Петербурга, попавшей под лавину в Хибинах, перед выходом не учли сложный рельеф местности, состояние и объём снежного покрова.
Вечером 22 марта в Хибинах в Мурманской области произошёл сход лавины. В туристическую группу из Санкт-Петербурга, которая оказалась в районе снежного завала, входили 13 детей в возрасте от десяти до 15 лет и трое взрослых.
Девочка 2008 года рождения после схода лавины оказалась под снегом и впоследствии скончалась.