В Мурманской области задержали руководителя попавшей под лавину группы

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Руководитель туристической группы детей, попавшей под снежный завал в горах Мурманской области, задержан, сообщает СУ СК по Мурманской области.
В Мурманской области задержали руководителя попавшей под лавину группы
  • © РИА Новости / Павел Львов

«Руководитель туристической группы задержан», — сообщили ТАСС в СУ СК по Мурманской области.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о халатности после ЧП с туристической группой из Санкт-Петербурга, попавшей под лавину в Хибинах в Мурманской области, в результате чего погибла несовершеннолетняя девочка.

По данным следствия, группой из 16 человек (включая 13 несовершеннолетних), отправившейся на территорию Хибинских тундр для участия во всероссийской зимней «Туриаде-2021», руководил мужчина 1972 года рождения.

Ранее в СК заявили, что организаторы туристической группы из Санкт-Петербурга, попавшей под лавину в Хибинах, перед выходом не учли сложный рельеф местности, состояние и объём снежного покрова.

Вечером 22 марта в Хибинах в Мурманской области произошёл сход лавины. В туристическую группу из Санкт-Петербурга, которая оказалась в районе снежного завала, входили 13 детей в возрасте от десяти до 15 лет и трое взрослых.

Девочка 2008 года рождения после схода лавины оказалась под снегом и впоследствии скончалась.

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