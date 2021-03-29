Фигурант дела о гибели девочки в Хибинах отрицает, что уклонился от маршрута

Руководитель тургруппы, обвиняемый в гибели девочки в ходе лыжного похода в Хибинах, не признал вину в том, что отклонился от равнинного маршрута и завёл детей в опасную местность, сообщил руководитель отдела по расследованию особо важных дел управления СК России по Мурманской области Никита Киселёв.

«Обвиняемый свою вину отрицает, считает, что действовал правильно, от маршрута не отклонялся», — цитирует РИА Новости Киселёва.

Он добавил, что обвиняемый даёт противоречивые показания.

По словам Киселёва, зарегистрированный в МЧС маршрут следования группы предполагал передвижение по равнинной местности, дети не были обеспечены средствами противолавинной безопасности.

По данным следствия, обвиняемый не имел опыта лыжных походов, решил сэкономить время и срезать путь, отклонился от маршрута и привёл детей на гористый участок местности.

25 марта руководитель туристической группы детей, попавшей под снежный завал в горах Мурманской области, был арестован.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о халатности после ЧП с туристической группой из Санкт-Петербурга, попавшей под лавину в Хибинах.

В СК заявили, что организаторы туристической группы перед выходом не учли сложный рельеф местности, состояние и объём снежного покрова.

Вечером 22 марта в Хибинах в Мурманской области произошёл сход лавины. В туристическую группу из Санкт-Петербурга, которая оказалась в районе снежного завала, входили 13 детей в возрасте от десяти до 15 лет и трое взрослых.

Девочка 2008 года рождения после схода лавины оказалась под снегом и впоследствии скончалась.