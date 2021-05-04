В Бурятии обнаружили тела троих попавших под лавину туристов
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«Погибшие мужчины в возрасте 50, 34 и 19 лет. В настоящее время спасатели вертолётом везут погибших в Иркутск», — цитирует пресс-службу РИА Новости.
В то же время в региональном главке Следственного комитета уточнили, что группа туристов зарегистрировалась 21 апреля с использованием информационно-телекоммуникационной сети с данными о маршруте передвижения.
По факту происшествия проводится проверка.
Ранее сообщалось, что двое туристов спаслись и ещё трое оказались под снежными завалами при сходе лавины в Тункинском районе Бурятии.
Позднее пострадавших туристов эвакуировали в Иркутск.