В Бурятии обнаружили тела троих попавших под лавину туристов

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Спасатели в Бурятии обнаружили тела трёх погибших туристов в результате схода лавины на перевале Горелова, сообщили в Республиканском агентстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
В Бурятии обнаружили тела троих попавших под лавину туристов
  • Pixabay

«Погибшие мужчины в возрасте 50, 34 и 19 лет. В настоящее время спасатели вертолётом везут погибших в Иркутск», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

В то же время в региональном главке Следственного комитета уточнили, что группа туристов зарегистрировалась 21 апреля с использованием информационно-телекоммуникационной сети с данными о маршруте передвижения.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что двое туристов спаслись и ещё трое оказались под снежными завалами при сходе лавины в Тункинском районе Бурятии.

Позднее пострадавших туристов эвакуировали в Иркутск.

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