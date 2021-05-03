В Бурятии группа туристов попала под лавину

Трое туристов оказались под снежными завалами при сходе лавины в Тункинском районе Бурятии. Спасатели выехали к месту происшествия.

Сход снежной массы произошёл на перевале Горелова вблизи населённого пункта Монды.

Отмечается, что на тот момент на маршруте находилась незарегистрированная тургруппа из пяти человек.

«Двое успели спастись, троих полностью засыпало снегом. Спасатели... выдвинулись на место происшествия для оказания помощи выжившим и поиска тел погибших», — цитирует ТАСС сообщение республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Сотрудники МЧС выехали для оказания помощи. Также запланирован вылет вертолёта Ми-8 МЧС России для доставки спасателей и эвакуации пострадавших из труднодоступной местности.

Ранее сообщалось, что в шести районах Камчатского края объявлена угроза схода лавин.