В шести районах Камчатского края объявлена угроза схода лавин

В шести районах Камчатского края объявлена угроза схода лавин, об этом предупредили в региональном противолавинном центре.

globallookpress.com

«По горным территориям Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Корякский, Авачинский, Козельский — лавиноопасно», — цитирует ведомство РИА Новости. Любителям экстремальных видов спорта рекомендовано воздержаться от походов в горы. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели туристов на территории национального парка «Югыд ва».