В шести районах Камчатского края объявлена угроза схода лавин
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«По горным территориям Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Корякский, Авачинский, Козельский — лавиноопасно», — цитирует ведомство РИА Новости.
Любителям экстремальных видов спорта рекомендовано воздержаться от походов в горы.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели туристов на территории национального парка «Югыд ва».