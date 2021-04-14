В шести районах Камчатского края объявлена угроза схода лавин

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В шести районах Камчатского края объявлена угроза схода лавин, об этом предупредили в региональном противолавинном центре.
В шести районах Камчатского края объявлена угроза схода лавин
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«По горным территориям Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Корякский, Авачинский, Козельский — лавиноопасно», — цитирует ведомство РИА Новости.

Любителям экстремальных видов спорта рекомендовано воздержаться от походов в горы.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели туристов на территории национального парка «Югыд ва».

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