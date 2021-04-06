По факту гибели туристов из Перми в нацпарке Коми возбуждено дело
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По данным следствия, 2 апреля 2021 года с одной из вершин горы Сабля в районе базы «Озёрная» (100 км от города Печоры) сошла лавина, снежный покров которой накрыл группу из трёх туристов, передвигавшихся на снегоходах, сообщает пресс-служба СК России.
В результате 29-летний и 34-летний участники группы погибли от общего переохлаждения организма. 43-летний мужчина смог выбраться из-под снега самостоятельно.
«В рамках уголовного дела следственным путём будут проверены данные о причинах и обстоятельствах произошедшего», — сообщает пресс-служба СК.
Ранее сообщалось, что в Коми организована проверка по факту гибели в национальном парке «Югыд ва» двух туристов из организованной группы.