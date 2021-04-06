По факту гибели туристов из Перми в нацпарке Коми возбуждено дело

Короткая ссылка
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели туристов на территории национального парка «Югыд ва», сообщает пресс-служба ведомства.
По факту гибели туристов из Перми в нацпарке Коми возбуждено дело
  • © sledcom.ru

По данным следствия, 2 апреля 2021 года с одной из вершин горы Сабля в районе базы «Озёрная» (100 км от города Печоры) сошла лавина, снежный покров которой накрыл группу из трёх туристов, передвигавшихся на снегоходах, сообщает пресс-служба СК России.

В результате 29-летний и 34-летний участники группы погибли от общего переохлаждения организма. 43-летний мужчина смог выбраться из-под снега самостоятельно.

«В рамках уголовного дела следственным путём будут проверены данные о причинах и обстоятельствах произошедшего», — сообщает пресс-служба СК.

Ранее сообщалось, что в Коми организована проверка по факту гибели в национальном парке «Югыд ва» двух туристов из организованной группы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить