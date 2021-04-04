В Коми начата проверка по факту гибели туристов в национальном парке
- РИА Новости
«3 апреля текущего года в правоохранительные органы поступила информация о том, что на территории ФГБУ «Национальный парк «Югыд Ва» в районе базы «Озёрная» (100 км от города Печоры) находится туристическая группа из трёх человек, из которых двое погибли», — говорится в заявлении.
Туристическая группа имела разрешение на посещение парка. В настоящее время связи с ними нет. К месту ЧП выехали спасатели.
В январе в Татарстане возбудили уголовное дело из-за гибели трёхлетней девочки, которая самостоятельно спустилась с горки на снегокате в нацпарке «Нижняя Кама» и врезалась в дерево.