В Коми начата проверка по факту гибели туристов в национальном парке

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В Коми организована проверка по факту гибели в национальном парке «Югыд ва» двух туристов из организованной группы, сообщает пресс-службу республиканского главка СК России.
В Коми начата проверка по факту гибели туристов в национальном парке
  • РИА Новости

«3 апреля текущего года в правоохранительные органы поступила информация о том, что на территории ФГБУ «Национальный парк «Югыд Ва» в районе базы «Озёрная» (100 км от города Печоры) находится туристическая группа из трёх человек, из которых двое погибли», — говорится в заявлении.

Туристическая группа имела разрешение на посещение парка. В настоящее время связи с ними нет. К месту ЧП выехали спасатели.

В январе в Татарстане возбудили уголовное дело из-за гибели трёхлетней девочки, которая самостоятельно спустилась с горки на снегокате в нацпарке «Нижняя Кама» и врезалась в дерево.

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