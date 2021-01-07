В Татарстане завели уголовное дело из-за гибели трёхлетней девочки

В Татарстане возбудили уголовное дело из-за гибели трёхлетней девочки.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.

По имеющимся данным, 31 декабря в нацпарке «Нижняя Кама» в Елабужском районе ребёнок самостоятельно спускался с горки на снегокате и врезался в дерево.

Пострадавшую госпитализировали с тяжёлыми травмами сначала в центральную райбольницу, а оттуда — в БСМП Набережных Челнов, где 3 января врачи констатировали смерть пациентки.

Расследование взято на контроль в прокуратуре.

В 2020 году RIA56 сообщало, что в Оренбургской области организовали проверку по факту травмирования школьника на уроке физкультуры.