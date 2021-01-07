В Татарстане завели уголовное дело из-за гибели трёхлетней девочки

Короткая ссылка
В Татарстане возбудили уголовное дело из-за гибели трёхлетней девочки.
В Татарстане завели уголовное дело из-за гибели трёхлетней девочки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.

По имеющимся данным, 31 декабря в нацпарке «Нижняя Кама» в Елабужском районе ребёнок самостоятельно спускался с горки на снегокате и врезался в дерево.

Пострадавшую госпитализировали с тяжёлыми травмами сначала в центральную райбольницу, а оттуда — в БСМП Набережных Челнов, где 3 января врачи констатировали смерть пациентки.

Расследование взято на контроль в прокуратуре.

В 2020 году RIA56 сообщало, что в Оренбургской области организовали проверку по факту травмирования школьника на уроке физкультуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить