СК завершил расследование дела о гибели трёх человек при сходе лавины в Норильске
- РИА Новости
По данным ведомства, экс-начальника управления ГО и ЧС, четырёх сотрудников единой дежурно-диспетчерской службы и двух работников управления имущества обвинили «в халатности... повлёкшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерти двух и более лиц».
«Завершено расследование уголовного дела в отношении семи сотрудников администрации города Норильска Красноярского края», — говорится в заявлении СК России.
Ход расследования дела контролировался в центральном аппарате ведомства по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.
Вечером 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском сошла лавина, снегом засыпало пять домиков.
В результате ЧП погибли три человека: 38-летняя женщина, её полуторагодовалый ребёнок и 45-летний мужчина.
Также спасатели извлекли из-под снега 15-летнего подростка.