СК завершил расследование дела о гибели трёх человек при сходе лавины в Норильске

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В Следственном комитете России сообщили о завершении расследования дела о халатности после гибели трёх человек при сходе лавины в Норильске.
СК завершил расследование дела о гибели трёх человек при сходе лавины в Норильске
  • РИА Новости

По данным ведомства, экс-начальника управления ГО и ЧС, четырёх сотрудников единой дежурно-диспетчерской службы и двух работников управления имущества обвинили «в халатности... повлёкшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерти двух и более лиц».

«Завершено расследование уголовного дела в отношении семи сотрудников администрации города Норильска Красноярского края», — говорится в заявлении СК России.

Ход расследования дела контролировался в центральном аппарате ведомства по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.

Вечером 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском сошла лавина, снегом засыпало пять домиков.

В результате ЧП погибли три человека: 38-летняя женщина, её полуторагодовалый ребёнок и 45-летний мужчина. 

Также спасатели извлекли из-под снега 15-летнего подростка.

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