В Норильске сообщили о спасённом после схода лавины подростке

На месте схода лавины в Норильске спасатели извлекли из-под снега 15-летнего подростка, он находится в тяжёлом состоянии. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Норильска Евгений Панферов.

«Спасённый — 15-летний подросток. У него множественные переломы, обширное обморожение, находится в шоковом состоянии», — цитирует ТАСС Панферова.

Ранее сообщалось, что четыре человека спасены после схода лавины в Норильске, однако под снегом ещё могут быть люди.

В Норильске в районе горнолыжного комплекса сошла лавина, снегом засыпало пять домиков, в которых могли находиться люди.

Следственный комитет России начал проверку по факту происшествия.