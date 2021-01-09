В Норильске сообщили о спасённом после схода лавины подростке
- РИА Новости
«Спасённый — 15-летний подросток. У него множественные переломы, обширное обморожение, находится в шоковом состоянии», — цитирует ТАСС Панферова.
Ранее сообщалось, что четыре человека спасены после схода лавины в Норильске, однако под снегом ещё могут быть люди.
В Норильске в районе горнолыжного комплекса сошла лавина, снегом засыпало пять домиков, в которых могли находиться люди.
Следственный комитет России начал проверку по факту происшествия.