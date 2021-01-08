В Норильске лавина засыпала домики с людьми у горнолыжного комплекса
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«Поступило сообщение о том, что в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» произошёл сход снежной лавины В результате схода снежной массы засыпало пять домиков, в которых находились люди, их количество уточняется», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС.
В ведомстве отметили, что к месту происшествия направлены в общей сложности 50 спасателей и три единицы техники.
Ранее сообщалось, что три человека, в том числе ребёнок, пострадали в результате обвала льда на Вилючинском водопаде в Камчатском крае, один человек погиб.