В Норильске лавина засыпала домики с людьми у горнолыжного комплекса

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Лавина сошла в районе горнолыжного комплекса в Норильске, снегом засыпало пять домиков, в которых могли находиться люди.
В Норильске лавина засыпала домики с людьми у горнолыжного комплекса
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«Поступило сообщение о том, что в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» произошёл сход снежной лавины В результате схода снежной массы засыпало пять домиков, в которых находились люди, их количество уточняется», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС.

В ведомстве отметили, что к месту происшествия направлены в общей сложности 50 спасателей и три единицы техники.

Ранее сообщалось, что три человека, в том числе ребёнок, пострадали в результате обвала льда на Вилючинском водопаде в Камчатском крае, один человек погиб.

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