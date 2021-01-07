Три человека пострадали в результате обвала льда на Камчатке

Три человека, в том числе ребёнок, пострадали в результате обвала льда на Вилючинском водопаде в Камчатском крае, сообщили в краевом главке МЧС России.

«По оперативным данным, под обвал попали четыре человека из туристической группы: трое из них пострадали, один погиб», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

По предварительной информации, другие находившиеся у водопада туристические группы покинули место происшествия.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что в результате ЧП тяжело пострадал ребёнок, ещё двое взрослых получили незначительные травмы.

«Два человека — мужчина и женщина — находятся в удовлетворительном состоянии, они получили незначительные травмы. Ребёнок — в тяжёлом состоянии, он передан медикам. Один человек погиб», — говорится в пресс-релизе.

Спасатели остаются на месте происшествия, чтобы полностью расчистить обвал и убедиться, что больше пострадавших нет.

7 января на Вилючинском водопаде в Камчатском крае обрушился лёд, в результате происшествия погиб один человек.