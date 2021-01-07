Три человека пострадали в результате обвала льда на Камчатке

Короткая ссылка
Три человека, в том числе ребёнок, пострадали в результате обвала льда на Вилючинском водопаде в Камчатском крае, сообщили в краевом главке МЧС России.
Три человека пострадали в результате обвала льда на Камчатке
  • © РИА Новости

«По оперативным данным, под обвал попали четыре человека из туристической группы: трое из них пострадали, один погиб», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

По предварительной информации, другие находившиеся у водопада туристические группы покинули место происшествия.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что в результате ЧП тяжело пострадал ребёнок, ещё двое взрослых получили незначительные травмы.

«Два человека — мужчина и женщина — находятся в удовлетворительном состоянии, они получили незначительные травмы. Ребёнок — в тяжёлом состоянии, он передан медикам. Один человек погиб», — говорится в пресс-релизе.

Спасатели остаются на месте происшествия, чтобы полностью расчистить обвал и убедиться, что больше пострадавших нет.

7 января на Вилючинском водопаде в Камчатском крае обрушился лёд, в результате происшествия погиб один человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить