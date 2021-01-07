Один человек погиб в результате обрушения глыбы льда на Камчатке
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«По предварительной информации, один человек погиб, ещё одного пострадавшего вытащили очевидцы и спустили вниз (ниже водопада), четыре человека остались под завалом», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.
СК начал проверку по факту ЧП.
Как рассказал ТАСС представитель Министерства туризма Камчатского края, пострадавшие входили в группу организованных туристов из восьми человек, включая гида.
«По нашей информации, один из туристов погиб, один травмирован. Рядом с местом происшествия, к счастью, находились несколько сотрудников спасательного центра, они помогли выбраться пострадавшим», — сообщил он.
По данным Минтуризма региона, в результате происшествия травмирован ребёнок, он находится в тяжёлом состоянии.
Ранее сообщалось, что на Вилючинском водопаде в Камчатском крае обрушился лёд, под завалом находятся люди.