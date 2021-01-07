Один человек погиб в результате обрушения глыбы льда на Камчатке

Один человек погиб в результате обрушения глыбы льда на Вилючинском водопаде в Камчатском крае. Одного пострадавшего спасли, ещё четыре человека могут находиться под завалом, сообщили в краевом главке МЧС России.

«По предварительной информации, один человек погиб, ещё одного пострадавшего вытащили очевидцы и спустили вниз (ниже водопада), четыре человека остались под завалом», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

СК начал проверку по факту ЧП.

Как рассказал ТАСС представитель Министерства туризма Камчатского края, пострадавшие входили в группу организованных туристов из восьми человек, включая гида.

«По нашей информации, один из туристов погиб, один травмирован. Рядом с местом происшествия, к счастью, находились несколько сотрудников спасательного центра, они помогли выбраться пострадавшим», — сообщил он.

По данным Минтуризма региона, в результате происшествия травмирован ребёнок, он находится в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что на Вилючинском водопаде в Камчатском крае обрушился лёд, под завалом находятся люди.