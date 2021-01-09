«В связи с увеличением числа погибших»: СК переквалифицировал дело о смерти туристов в Норильске на более тяжкую статью

В Норильске в результате схода лавины погибли трое человек, их тела обнаружили сотрудники МЧС. Поисково-спасательные работы в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» велись в условиях 23-градусного мороза и метели. СК завёл уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позднее дело переквалифицировали на более тяжкую статью, учитывающую факт смерти нескольких человек. Ведомство намерено проверить правомерность размещения домиков, в которых находились туристы в момент схода лавины.

В результате схода лавины в Норильске погибли как минимум три человека. Сначала спасатели сообщили об обнаружении тела женщины. Позднее на месте происшествия также нашли тела мужчины и ребёнка.

«В ходе продолжающихся поисковых мероприятий обнаружено тело младенца, предположительно, это сын погибшей женщины», — рассказала РИА Новости официальный представитель СК региона Ольга Шаманская. По словам Шаманской, лавина протащила один из домов на 200 метров по склону.

Напомним, что в пятницу около 20:30 мск в Норильске в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» сошла лавина, в результате чего несколько небольших строений оказались погребены под снегом. К месту происшествия направили силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Позднее на помощь уже задействованным силам прибыли сотрудники Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России. Кроме того, подключились добровольцы и волонтёры.

На место происшествия на самолёте Ан-74 вылетели начальник регионального главка МЧС Игорь Лисин и оперативная группа. В общей сложности сообщалось о более чем 200 спасателях и добровольцах, работающих на месте схода лавины.

По словам представителей МЧС, проведение работ осложнялось тем, что ЧП произошло в тёмное время суток, а в районе схода лавины фиксировалась температура на уровне -23 °С с метелью с порывами ветра до 12 м/с. К 9:00 мск пресс-служба регионального МЧС сообщила о скором завершении поисковых работ в связи с обнаружением всех, кто мог находиться в зоне происшествия.

После схода лавины появилась информация о спасении четырёх человек. Кроме того, за медицинской помощью обратился мужчина, который самостоятельно выбрался из-под лавины. От госпитализации он отказался.

В ходе спасательных работ был найден 15-летний подросток в тяжёлом состоянии. В МЧС уточнили, что у него выявлены множественные переломы, обширное обморожение, он находится в шоковом состоянии. Позднее, около 03:22 мск под лавиной нашли тело женщины без признаков жизни.

Вскоре после обнаружения тела погибшей управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии завело уголовное дело по факту гибели женщины и травмирования других туристов в результате схода лавины.

«После установления первоначальных обстоятельств произошедшего… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорилось в сообщении ведомства.

После обнаружения тел мужчины и ребёнка СК переквалифицировал дело по более тяжёлой статье (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) «в связи с увеличением числа погибших».

Следствие также устанавливает принадлежность строений, которые попали под лавину. Ведомство даст оценку правомерности их нахождения в указанном месте и законность использования.

Проверку инцидента также проводит прокуратура Красноярского края. В ведомстве рассказали, что сотрудники прокуратуры на месте происшествия координируют работу правоохранительных органов по определению всех обстоятельств произошедшего.

В Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды заявили, что специалисты прогнозируют лавинную опасность в Красноярском крае, Хакасии и Тыве до понедельника включительно. Отмечается, что предупреждение было опубликовано на сайте ведомства ещё до схода лавины в Норильске.

Ночные поисково-спасательные работы на месте схождения лавины

Напомним, что в марте 2020 года один альпинист погиб и двое получили травмы в результате схода лавины в Хибинских горах в Мурманской области. В МЧС установили, что во время планового восхождения альпинистов по маршруту одна из групп вызвала сход лавины, под которую попала связка из трёх спортсменов.

В декабре 2019 года из-за схода лавины на Чукотке недалеко от поселка Эгвекинот-1 (Озерный) погиб сноубордист. Спортсмен вышел на связь перед сходом лавины, сообщив о планах совершить спуск. Его поисками занимались волонтёры и тяжёлая техника. В метеослужбе отметили, что на данном участке это была самая крупная лавина за последние 35 лет. На некоторых участках высота снежного покрова превышала 10 метров.

В мае 2019 года в горах Алтая под лавиной погибли семь туристов, находившиеся в составе группы из девяти человек. Перед выходом на маршрут туристы прошли регистрацию. Инцидент произошёл в ходе подъёма на Южно-Чуйский хребет. Выжившими оказались две девушки.