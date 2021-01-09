Спасатели обнаружили тело женщины на месте схода лавины в Норильске

В Норильске на месте схода лавины спасатели обнаружили тело женщины, сообщили в МЧС России.

«В 03:22 мск обнаружена пострадавшая женщина без признаков жизни, поисково-спасательные работы продолжаются», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что четыре человека спасены после схода лавины в Норильске, однако под снегом ещё могут быть люди.

Также спасатели извлекли из-под снега 15-летнего подростка.

В Норильске в районе горнолыжного комплекса сошла лавина, снегом засыпало пять домиков, в которых могли находиться люди.