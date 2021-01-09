МЧС направило дополнительные силы на место схода лавины в Норильске

Короткая ссылка
Дополнительные силы и средства спасателей прибыли на место схода лавины в Норильске для поисковой операции, сообщили в пресс-службе МЧС России по Красноярскому краю.
МЧС направило дополнительные силы на место схода лавины в Норильске
  • РИА Новости

«Тридцать человек личного состава и семь единиц техники Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России прибыли на помощь в поиске людей, оказавшимися под снегом в муниципальном районе Норильск Красноярского края», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве также уточнили, что на место происшествия на самолёте Ан-74 вылетел начальник регионального главка МЧС и оперативная группа, а также спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, около 20 человек. 

Ранее сообщалось, что четыре человека спасены после схода лавины в Норильске, однако под снегом ещё могут быть люди.

Также спасатели извлекли из-под снега 15-летнего подростка.

В Норильске в районе горнолыжного комплекса сошла лавина, снегом засыпало пять домиков, в которых могли находиться люди.

Следственный комитет России начал проверку по факту происшествия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить