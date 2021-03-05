Лев Лещенко рассказал о значении 8 Марта

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Певец Лев Лещенко рассказал о значении 8 Марта.
Лев Лещенко рассказал о значении 8 Марта
  • РИА Новости

«Мы всегда ждём этот праздник, чтобы себя как-то проявить, сделать подарки, сказать какие-то тёплые, нежные слова. Он несёт в себе заряд благородства, нежности и добра. Поэтому все с таким удовольствием справляют этот праздник и ждут его. Мы становимся немножко другими в эти праздничные дни», — заявил артист в беседе с ФАН.

По его словам, это праздник, который во многом делает мужчин благороднее.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре в преддверии праздника 8 Марта будут организованы дополнительные торговые точки для продажи цветов в 43 местах города.

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