Певец Лев Лещенко рассказал о значении 8 Марта.

«Мы всегда ждём этот праздник, чтобы себя как-то проявить, сделать подарки, сказать какие-то тёплые, нежные слова. Он несёт в себе заряд благородства, нежности и добра. Поэтому все с таким удовольствием справляют этот праздник и ждут его. Мы становимся немножко другими в эти праздничные дни», — заявил артист в беседе с ФАН.

По его словам, это праздник, который во многом делает мужчин благороднее.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре в преддверии праздника 8 Марта будут организованы дополнительные торговые точки для продажи цветов в 43 местах города.