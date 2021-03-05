В Краснодаре с 6 по 8 марта организуют цветочные ярмарки
- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации.
С предложением разместить временные цветочные ярмарки обратились предприниматели. В управлении торговлей изучили предложение и утвердили 43 места практически во всех микрорайонах города.
На точках оборудуют мобильные торговые места со столами.
Также в городе уже действуют четыре цветочные ярмарки.
Как ранее сообщала газета «Известия», эксперты рассказали о росте цен на цветы в России.