В Краснодаре с 6 по 8 марта организуют цветочные ярмарки

В Краснодаре в преддверии праздника 8 Марта будут организованы дополнительные торговые точки для торговли цветами в 43 местах города.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации.

С предложением разместить временные цветочные ярмарки обратились предприниматели. В управлении торговлей изучили предложение и утвердили 43 места практически во всех микрорайонах города.

На точках оборудуют мобильные торговые места со столами.

Также в городе уже действуют четыре цветочные ярмарки.

Как ранее сообщала газета «Известия», эксперты рассказали о росте цен на цветы в России.