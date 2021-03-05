В Краснодаре с 6 по 8 марта организуют цветочные ярмарки

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В Краснодаре в преддверии праздника 8 Марта будут организованы дополнительные торговые точки для торговли цветами в 43 местах города.
В Краснодаре с 6 по 8 марта организуют цветочные ярмарки
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации.

С предложением разместить временные цветочные ярмарки обратились предприниматели. В управлении торговлей изучили предложение и утвердили 43 места практически во всех микрорайонах города.

На точках оборудуют мобильные торговые места со столами.

Также в городе уже действуют четыре цветочные ярмарки.

Как ранее сообщала газета «Известия», эксперты рассказали о росте цен на цветы в России.

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