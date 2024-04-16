Технолог Новикова посоветовала осторожно использовать косметику с ретиноидами летом
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«В период активного солнца не стоит использовать кремы с высоким содержанием ретинола. Перейдите на уходовые средства вечернего применения, используйте кремы или сыворотки перед сном. Если вы наносите средства утром, то обязательно используйте кремы с SPF, добавьте дополнительную защиту от солнца в виде шляпы или зонтика», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, осторожно нужно использовать и косметику с кислотами, поскольку салициловая и гликолевая кислоты также могут сделать кожу чувствительной к солнцу.
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