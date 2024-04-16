Технолог Новикова посоветовала осторожно использовать косметику с ретиноидами летом

Главный технолог-разработчик бренда Pravilnaya Kosmetika Анастасия Новикова рассказала, что летом стоит с осторожностью использовать косметику, в состав которой входят ретиноиды, поскольку они повышают чувствительность к солнцу.

«В период активного солнца не стоит использовать кремы с высоким содержанием ретинола. Перейдите на уходовые средства вечернего применения, используйте кремы или сыворотки перед сном. Если вы наносите средства утром, то обязательно используйте кремы с SPF, добавьте дополнительную защиту от солнца в виде шляпы или зонтика», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, осторожно нужно использовать и косметику с кислотами, поскольку салициловая и гликолевая кислоты также могут сделать кожу чувствительной к солнцу.

Пластический хирург, врач — дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова рассказала, какие процедуры можно назвать неэффективными.