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Косметолог Байрамукова высказалась о неэффективных процедурах

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Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова рассказала, какие процедуры можно назвать неэффективными.
Косметолог Байрамукова высказалась о неэффективных процедурах
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru эксперт, в частности, заявила, что в настоящее время многие специалисты скептически относятся к химическому пилингу, поскольку он довольно сильно травмирует эпидермис.

Как считает Байрамукова, ничего плохого в массаже лица нет, но, чтобы получить заметный эффект, потребуется очень много процедур.

«Если вы действительно хотите избавиться от морщин, подтянуть овал лица и улучшить качество кожи, более действенным способом могут быть аппаратные процедуры, например радиоволновой лифтинг», — сказала эксперт.

Кроме того, отметила Байрамукова, нитевой лифтинг — довольно болезненная и дорогостоящая процедура, а результаты держатся примерно полгода.

«Стоит ли игра свеч? Вместо этого стоит присмотреться, например, к эндоскопии лба», — заключила она.

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