Любовь к женщине, жизни и искусству: в Московском доме музыки состоялась премьера спектакля «Адажио для влюблённых»

В Московском международном доме музыки состоялся премьерный показ музыкального спектакля «Адажио для влюблённых», основанного на романе Ирады Берг «Contione — встреча». Под классическую музыку Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» на сцене звучат отрывки из произведения в исполнении Марии Мироновой и Владимира Вдовиченкова. Это спектакль о любви и судьбе вне времени, об искусстве, исцелении и о надежде.

В Московском международном доме музыки прошла премьера музыкального спектакля «Адажио для влюблённых». В его основу лёг роман Ирады Берг «Contione — встреча». Адаптацией текста книги занималась сама писательница вместе с актрисой Марией Мироновой.

В романе Ирады Берг есть два временных пространства: современное, история в котором разворачивается в Санкт-Петербурге и Париже, а также историческое — его герои живут во Флоренции в эпоху итальянского Ренессанса. Обе истории так или иначе взаимосвязаны и посвящены любви, ощущению весны и искусству.

Авторы постановки сфокусировались на современном сюжете. Его герои — Марк и Диана. Марк увидел девушку у метро в Санкт-Петербурге и не смог пройти мимо. Он предложил её проводить — так они и познакомились. Диана любит искусство, поэтому много о нём знает, а Марк, напротив, не разбирается в картинах и художниках, зато любит физику и математику. Но главное, что оба героя полюбили друг друга.

На один из дней рождения Марк подарил Диане поездку, о которой она давно мечтала, — во Флоренцию. Там пара наслаждалась прогулками, экскурсиями и искусством. Диана, поклонница творчества Сандро Боттичелли, была безгранично счастлива увидеть его картину «Весна». Марк также запомнил полотно, потому что оно вызывало у его любимой яркие эмоции.

Спустя некоторое время всё меняется, и Марк теряет смысл жизни. Он впадает в глубокую депрессию, из которой ему помогает выбраться психотерапевт Лиза, картина Боттичелли и искусство.

Отрывки из романа звучат из уст заслуженного артиста России Владимира Вдовиченкова и народной артистки России Марии Мироновой. Также на сцене появляется автор книги.

«Адажио для влюблённых»

© Ирина Полярная

Эта постановка представляет собой неклассический спектакль. Артисты не играют, а лишь читают, выражая все эмоции мимикой, жестами и взглядом. Всю сцену занимает симфонический оркестр «Русская филармония» во главе с дирижёром Фабио Мастранджело, а над сценой располагается большой экран с видеорядом, соответствующим развитию истории.

Вдохновляющий текст в сочетании с живой музыкой дают возможность погрузиться в историю героев романа. Ощущения во время спектакля схожи с прослушиванием аудиокниги, и, если закрыть глаза и просто слушать, смысл не потеряется.

Тем не менее актёры на сцене эмоционально и проникновенно доносят историю своих героев. Владимир Вдовиченков играет Марка, а Марии Мироновой достались две женские роли — первую часть спектакля она говорит от лица Дианы, нежной, воодушевлённой и любящей искусство женщины, а после антракта становится целеустремлённым, одиноким, ищущим надежду психотерапевтом Лизой.

Убедительно играть на сцене без декораций, движений и взаимодействия с коллегой наверняка сложно, но артисты справляются с этой задачей. Особенно интересно наблюдать за Марией Мироновой, которая заставляет зрителей улыбаться вместе с ней, огорчаться и даже плакать.

В музыкальной программе слышатся узнаваемые произведения легендарных композиторов, таких как Иоганн Бах, Пётр Чайковский, Жорж Бизе, Генри Пёрселл, Антонио Вивальди, Вольфганг Моцарт. Классическая музыка в исполнении артистов оркестра усиливает впечатления от истории и придаёт словам романа ещё больше глубины и чувственности.

«Адажио для влюблённых» оставляет после себя приятное послевкусие в виде ощущения надежды, спокойствия на душе и хорошего настроения. Однако некоторые решения авторов музыкальной постановки вызывают вопросы. Так, например, видеоряд, который транслируется на экране, довольно скуден. И несмотря на то, что он не играет важной роли в спектакле, хотелось бы видеть его более разнообразным.

Также из истории любви книжных Марка и Дианы вырезана их дочь Поля — о ней в спектакле речи нет. Возможно, авторы постановки хотели сделать акцент только на двух влюблённых, но наличие дочери сделало бы историю ещё более реальной и трогательной.

Такой необычный формат, как музыкальный спектакль, возможно, будет по душе не всем зрителям, так как здесь важнее не смотреть, а слушать и дополнять историю с помощью своей фантазии. Небольшим поклонникам классической музыки на «Адажио для влюблённых» может стать попросту скучно из-за отсутствия активного действа. Любители же вдохновляющих романов, книг и красивой музыки гарантировано приятно проведут время и останутся под впечатлением от спектакля.