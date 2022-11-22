О разрушительной любви и цинизме общества: в Театре Моссовета состоялся показ спектакля «БЕСприданница»

В Театре имени Моссовета состоялся показ спектакля «БЕСприданница» по пьесе А.Н. Островского. При минималистичных декорациях и эффектах режиссёр постановки Евгений Марчелли и артисты представляют зрителям яркое эмоциональное зрелище с актуальным во все времена смыслом. Это современное звучание классического произведения заставит задуматься о цинизме и меркантильности общества, а также о разрушительной силе безответной любви. Подробнее о спектакле — в материале RT.

В Театре имени Моссовета состоялся премьерный показ драматического спектакля «БЕСприданница», приуроченного к 200-летию русского писателя А.Н. Островского в 2023 году. Режиссёром постановки выступил художественный руководитель театра Евгений Марчелли. В современном звучании классического произведения опытный драматург раскрыл вечно актуальные темы: цинизм, боль безответной любви, классовое неравенство и борьба материального с духовным.

Пьеса Островского интерпретирована в современных реалиях, а текст автора, несмотря на порой устаревшие выражения, прекрасно вписывается в общую картинку на сцене. Евгений Марчелли стремился сделать акцент на раскрытии психологического портрета каждого героя и взаимоотношений мужчин и женщин, что у него безусловно получилось.

Действие пьесы начинается в кофейне города Бряхова. Представитель богатой торговой фирмы Василий Данилыч Вожеватов за чашечкой шампанского под видом чая рассказывает крупному дельцу Мокию Пармёнычу Кнурову (Дмитрий Щербин), что Лариса Дмитриевна, известная красавица-бесприданница, выходит замуж за Карандышева (Антон Аносов). Новость разочаровывает Кнурова — он считает, что Карандышев не пара такой девушке. «Дорогой бриллиант дорогой оправы требует», — заявляет Кнуров.

Обворожительная Лариса Дмитриевна Огудалова, впрочем, тоже не в восторге от своего жениха. Согласилась она выйти за него из-за несчастья и одиночества, думая, что тихая семейная жизнь принесёт её душе то самое успокоение. Девушка не любит Карандышева, о чём в лицо ему признаётся. Дело в том, что сердце молодой особы занято Сергеем Сергеичем Паратовым, который, отбив всех её женихов, исчез без следа. Тем не менее героиня до сих пор не может избавиться от чувств к Паратову, считая его идеалом мужчины.

Сергей Сергеич тем временем прибывает в город спустя год отсутствия, чтобы повеселиться перед собственной свадьбой: он женится на богатой особе ради золотых приисков. Вожеватов и Кнуров поддерживают его затею о веселье. Они рассказывают ему новость о том, что у молодой Ларисы Дмитриевны появился жених, который пригласил их на обед в её честь. Новость задевает самолюбие нарциссичного Паратова. Он решает наведаться к Огудаловым, чтобы якобы поцеловать ручку матери Ларисы и принести самой девушке свои извинения. Приезд Паратова становится отправной точкой на пути влюблённой бесприданницы к гибели.

«БЕСприданница»

© Елена Лапина, Геворг Арутюнян

На сцене зритель не увидит многочисленных декораций. Режиссёр предпочёл поставить классический спектакль, в котором из спецэффектов есть разве что свет. Надо сказать, что это решение даёт возможность, не отвлекаясь, глубже проникнуть в характер каждого персонажа и понять ту трагедию, о которой написал когда-то А.Н. Островский. И артисты, задействованные в постановке, предоставляют такую возможность залу.

Молодая Лариса Огудалова в исполнении Анастасии Беловой выглядит так, как, скорее всего, описал бы её автор, если бы жил в наши дни. Эффектная обворожительная девушка с завидной внешностью и собственным стилем не может не вызвать мужского восторга. Она не глупа, но любовь ослепила её разум, дав волю только чувствам.

С юного возраста Лариса находится в любовных сетях Паратова, чей образ на сцене воплотил Станислав Бондаренко. Эгоцентричный, самовлюблённый мужчина воспринимает Огудалову как развлечение, без приданого девушка его не привлекает. Он помешан на деньгах и не верит в любовь, а их отношения с Ларисой называет мимолётным влечением. Поэтому новость о женитьбе с неким Карандышевым воспламеняет нарцисса: ему необходимо утереть нос новой пассии девушки, напомнив Огудаловой, кого она действительно страстно любит и желает. Заявившись в дом к Ларисе, где ему всегда были рады, он обвиняет молодую особу в том, что она так быстро предала их любовь и отдалась другому.

«Женщины — ничтожество вам имя», — произносит герой Бондаренко, искусно показавший все стороны самовлюблённого манипулятора, которому безразличны чувства бедной девушки.

Игра двух артистов на протяжении всего спектакля вызывает мурашки. Отдельного упоминания заслуживают наиболее эмоциональные моменты с участием Ларисы — Анастасии Беловой хочется аплодировать за печаль, страх, боль и отчаяние, которые она изобразила в лице своего персонажа.

Не один Паратов в этой истории слеп душой: в окружении Ларисы все мужчины циничны и воспринимают её несерьёзно. Друг детства Вожеватов, которого Лариса фамильярно называет Васей, способен только кокетничать с дамой и играть на неё в орёл и решку, а взрослый и немногословный Мокий Пармёныч считает её идеальным украшением, поэтому, будучи женатым, предлагает Ларисе богатство взамен на любовь, проще говоря, быть его эскортом. При этом Кнуров из всей буржуазии изначально кажется не таким уж «прогнившим»: у зрителя даже может возникнуть ощущение, будто он серьёзный человек, который действительно беспокоится об Огудаловой и влюблён в неё по-настоящему. Но истинное лицо персонажа открывается под конец истории.

Единственный, кто на первый взгляд готов любить прекрасную Ларису без корысти, невзирая на отсутствие приданого — это её жених Карандышев. И может быть, его чувства по отношению к невесте действительно искренние, но корысть всё же в их союзе присутствует. Красавица Лариса Дмитриевна нужна Карандышеву в первую очередь, чтобы отомстить высшему мужскому обществу, которое издевалось над ним в течение трёх лет. Герой Антона Аносова с самого начала не слышит невесту: он обвиняет её в чрезмерном мужском внимании, называя дом Огудаловых «цыганским табором», игнорирует просьбу Ларисы уехать в деревню (подальше от города и Паратова) и в целом не заботится о её душевном спокойствии. Он и обед-то устраивает не для Ларисы Дмитриевны, а для того чтобы в присутствии всех обидчиков похвастаться выбором девушки.

«Я — вещь», — заявляет отчаявшаяся героиня в финале постановки.

По-настоящему любит и беспокоится о Ларисе только её мать, Харита Игнатьевна, чью роль на сцене воплощает заслуженная артистка России Елена Валюшкина. Она хоть и хочет выдать дочь замуж, всё же желает ей счастья.

В целом история, разворачивающаяся на сцене театра, практически не уходит за рамки оригинального произведения, за исключением разве что некоторых деталей. Например, Харита Игнатьевна в спектакле всё же более понимающая и любящая, чем в пьесе, а образ самой Ларисы получился более дерзким, чем в оригинале. Кроме того, во время обеда у Карандышева Лариса отказывается по просьбе гостей исполнить романс под гитару. Вместо этого героиня разрывает зал своим нарастающим криком отчаяния и гнева.

Финал практически идентичен описанному в пьесе, даже цыганские мотивы звучат, но вот смерть героини показана в несколько ином виде: после трагического инцидента Лариса говорит всем, что они не виноваты и должны жить. Затем мужчины молчат, а она продолжает произносить свою речь, смеясь и наслаждаясь последними минутами жизни. Музыка становится громче, а голос Огудаловой тише, и свет на сцене постепенно гаснет.

Пьеса «Бесприданница» — одна из самых популярных среди драматургов для постановки в театрах. В исполнении Евгения Марчелли и всего актёрского состава произведение не утратило своего смысла и актуальности, но раскрылось по-новому в современных реалиях. Зритель увидит размышления автора и режиссёра спектакля о разрушительной любви, меркантильности и цинизме общества. Миром правят деньги, а всё духовное уходит на второй план. Красота и престиж — вот два столпа, на которых держатся современные моральные устои, способные погубить любого.