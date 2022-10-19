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Эмоциональный принц и вечеринка на фоне трагедии: чем удивит спектакль «ШекспирГамлет» в Театре имени Моссовета

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Виктория Стаценко
Театр имени Моссовета открыл сезон спектаклем «ШекспирГамлет». Сценическую версию пьесы Уильяма Шекспира представил зрителям художественный руководитель Евгений Марчелли. Постановка построена на контрасте, который можно увидеть во всём: от основных цветов в одежде и в декорациях до монологов и диалогов героев. Равнодушным уйти из зала у театральной публики не получится.
Эмоциональный принц и вечеринка на фоне трагедии: чем удивит спектакль «ШекспирГамлет» в Театре имени Моссовета
  • «ШекспирГамлет»
  • © Пресс-служба Театра имени Моссовета

В Театре имени Моссовета состоялся премьерный показ интригующего спектакля «ШекспирГамлет». Постановщиком сценической версии легендарной пьесы Уильяма Шекспира выступил художественный руководитель Евгений Марчелли.

С первого появления артистов на сцене зрителю становится ясно: не стоит ждать классического прочтения оригинального произведения. Впрочем, это не удивительно: наряду с «Ромео и Джульеттой» публика видела уже огромное количество «Гамлетов», причём, в том числе — в современной интерпретации. Чтобы утолить интерес насытившихся театральных зрителей, режиссёр решил выйти за рамки привычного. И, надо отметить, постановка действительно удивляет.

Несмотря на новизну и современность, основная сюжетная линия всё же осталась — принц Датский видит призрак отца, который раскрывает ему тайну своей смерти, сообщает, что он стал жертвой Клавдия в борьбе за власть и любовь Гертруды. Гамлет, ранее и так настроенный негативно по отношению к браку матери с дядей, решает во что бы то ни стало уличить нового правителя в убийстве и отомстить за смерть своего предка. Тем не менее, прежде чем проткнуть дядю острым лезвием, принц должен убедиться, что явившийся призрак — действительно покойный отец, а не дьявол, принявший его облик.

  • «ШекспирГамлет»
  • © Пресс-служба Театра имени Моссовета

Чтобы вывести Клавдия (Сергей Юшкевич) на чистую воду, Гамлет разыгрывает с актёрами из столицы спектакль со сценой убийства отца. И реакция Его Высочества не позволит усомниться в его причастности. К слову, заподозрить Клавдия можно было и без указаний призрака, так как с самого начала спектакля он и Гертруда (Евгения Крюкова) изо всех сил стараются показать «горе», которое испытывают после смерти правителя, но у них это получается с трудом. Всё, что героев интересует — счастье и любовь, поэтому в любой подходящий (и даже неподходящий) момент они придаются объятиям, нежности и страсти. И единственный, кто действительно скорбит, это Гамлет.

Что сразу бросается в глаза — это минимализм в декорациях и оттенках. Авторы спектакля предпочли сделать акцент на двух самых контрастных друг к другу цветах: чёрном и белом. На сцене нет буквально ничего, кроме белых цветов, которые свисают подобно лианам с потолка, постепенно спускаются вниз и падают на пол во время кульминационного момента.

Немалый акцент сделан на свадебном платье — Гертруда почти весь спектакль ходит в белом пышном наряде для невест, в то время как её новоиспечённый супруг одет в чёрный костюм. К слову, когда на сцене разыгрывается постановка Гамлета, белые цветы также выстраиваются в огромное свадебное платье, на вершине которого якобы находится мать принца Датского, а действие с убийством при этом происходит в юбке. И, пожалуй, в этом есть одна из главных аллегорий — причина конфликта кроется в любви и предательстве любовной клятвы.

Контраст просматривается не только в цветах, но и в тексте, содержащем как классические (переведённые) диалоги и монологи, в частности, знаменитый вопрос из пьесы «Быть или не быть», так и современные фразы.

  • «ШекспирГамлет»
  • © Пресс-служба Театра имени Моссовета

Кроме того, в постановке присутствуют как юмор, так и трагедия, как свет, так и мрак, как счастье, так и страх… Всё зациклено на противоречии, которое есть в самом Гамлете — он и добро, и зло, и разум, и безумие в одном лице.

Артисты, задействованные в постановке, отлично исполняют свои роли. В особенности впечатляет выступление Кирилла Быркина (Гамлет), который играет буквально каждой мышцей на теле, ярко и очень эмоционально. Анна Галинова в роли Офелии также цепляет артистизмом и голосом — во втором действии она поёт.

Невозможно не обратить внимание на Рейнальдо (Роман Кириллов), слугу Полония (Валерий Ярёменко), каждое появление которого на сцене вызывает смех в зале, а также призрака отца Гамлета (Александр Филиппенко), чей монолог «щекочет» нервы.

Атмосферу усиливает и музыкальное сопровождение: бой барабанов, странные устрашающие и внезапные звуки, а капелла и мотивы электронной танцевальной музыки. 

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Уникальность спектакля заключается и в современном взгляде на людей. Их не интересует то, что происходит в королевстве. В роли подданных — женщины в вечерних платьях и мужчины в официальных костюмах, которые на заднем фоне упиваются весельем, танцуют, курят и не заботятся о трагедии, разворачивающейся у них «под носом» — это выглядит свежо и эффектно.

Финал всё же возвращает зрителя к оригинальному произведению. В развязке действие на сцене резко замирает, и акцент переходит на текст пьесы, озвучиваемый голосом за кулисами. И это, пожалуй, лучшее завершение столь нестандартного спектакля.

Несмотря на новизну и всю эффектность постановки реакция публики, скорее всего, также поделится на «чёрное» и «белое» — зритель либо проникнется данным прочтением классики и останется в восторге, либо уйдёт из театра с многочисленными вопросами, которые останутся без ответов.

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