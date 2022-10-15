«Тонкая грань между добром и злом»: театр «Модерн» представил спектакль о Леонардо да Винчи

17 октября в театре «Модерн» состоится зрительская премьера спектакля «Леонардо», режиссёром которого выступил Юрий Грымов. Это история о великом художнике эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Постановка стала второй частью трилогии «Антихрист и Христос», куда также входят спектакли «Пётр I» и «Иуда». Два с половиной часа сцена буквально пестрит интересными творческими решениями, включая яркие «стоп-кадры», которые выглядят как картины. Ключевой момент истории — встреча да Винчи с прекрасной Лизой Джокондой, которая покорит его, станет музой и будет увековечена на одной из главных живописных работ художника.

В столичном театре «Модерн» прошёл закрытый показ масштабного спектакля «Леонардо», в котором раскрывается история жизни и творчества гения эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Идея проекта и его реализация принадлежат художественному руководителю театра Юрию Грымову. Пьеса написана по мотивам романа Дмитрия Мережковского «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» драматургом Александром Шишовым в соавторстве с Грымовым.

По словам режиссёра, он с 14 лет изучает творчество и биографию да Винчи. И хотя в основу пьесы легла книга Мережковского, при подготовке было использовано и множество других источников.

«Работали ещё с архивами, большим количеством литературы, но за основу пошёл Мережковский. Многое из того, что вы увидите, — это мои личные выводы о том, что происходило. Потому что я прочитал порядка 80% книг в мире, которые написаны о Леонардо да Винчи», — рассказал Грымов на пресс-конференции перед спектаклем.

Сюжет сфокусирован на одной из главных персон эпохи так называемого Высокого Возрождения (конец XV — начало XVI веков). Действие разворачивается в Италии. Талантливый и уже известный художник Леонардо да Винчи представляет правителю Милана герцогу Моро, его супруге Беатриче и другим гостям фреску «Тайная вечеря». Именно с этого эпизода начинается художественное прочтение судьбы великой личности.

Спектакль полон интересных творческих решений постановщика. Среди них выразительные взгляды, замедленные движения, драматичные жесты, а также яркие «стоп-кадры», выглядящие как отдельные картины.

Каждый поворот головы, интонация или мимика доносят до зрителя тот смысл, который был вложен режиссёром и сценаристом. Такая фишка производит больший эффект, нежели слова.

Зрителю показывают, как народ восхищался искусством да Винчи: его превозносили, уважали, ему завидовали. Вокруг его личности ходило множество сплетен, в частности, что он предпочитал женщинам мужчин или что образы Иуды и Христа на «Тайной вечере» художник рисовал с одного и того же человека.

Спектакль «Леонардо»

© Пресс-служба театра «Модерн»

В постановке появляются современники Леонардо: Чезаре — помощник да Винчи, свободолюбивая проститутка Кассандра, которая не раз позировала для творца и считалась ведьмой, ученики художника Джованни и Салаи. Кроме того, зритель увидит Микеланджело и Рафаэля — двух не менее великих творцов той эпохи.

Ключевым моментом постановки станет встреча Леонардо с прекрасной Лизой Джокондой. Она покорит его как художника и человека, станет музой и будет изображена на одной из главных работ да Винчи — портрете «Мона Лиза».

Среди прочего в постановке исследуются темы религии, власти папы и церкви, отношения самого Леонардо к вере, науке и любви. Как известно, да Винчи считал себя в первую очередь учёным. Он был автором изобретений, многие из которых опередили своё время.

Впрочем, перед зрителем предстаёт не просто великий художник или учёный, а уникальная, многогранная и наполненная противоречиями личность, сочетающая в себе в равной степени как добро, так и зло. Леонардо работает на негодяев, пишет невероятно прекрасную фреску и в то же время разрабатывает устройство мины. Он творит и то, что ему заказывают, и то, что хочет он сам. Великий гений считает, что «сила творца — в одиночестве» и в его жизни нет места любви и дружбе.

Да Винчи, подобно божеству, восхищаются, но в то же время осуждают. Он наблюдает за людьми, управляя ими посредством своих творений. Мастер идёт против всего мира, бросает вызов как религии, так и Богу.

Спектакль «Леонардо»

© Пресс-служба театра «Модерн»

У зрителя могут возникнуть такие же противоречивые чувства к главному герою: его гениальность, которая умело показана актёром на сцене, восхищает, его работы одухотворяют, а надменность, пренебрежение к людским чувствам и разрушительная часть натуры вызывают гнев.

«Меня всегда интересовала эта тонкая грань между добром и злом, как человек осознаёт, на какой он стороне. Какие приоритеты он выстраивает в силу воспитания, культурной среды, что с ним происходит во времени?» — отмечает Грымов.

Роль Леонардо да Винчи исполняет заслуженный артист России Дмитрий Бозин. Без красок и кистей в руках ему удалось показать все грани великого художника. И публика это оценила — после спектакля самые громкие аплодисменты были адресованы именно ему.

Микеланджело и Рафаэля играют Михаил Матыченко и Евгений Казак. Роль Беатриче талантливо исполняет Жанна Чирва, а герцога Моро — Юрий Анпилогов. Образ Лизы Джоконды воплощает на сцене Маина Чижевская, которая, к слову, была не до конца уверена, что подходит на эту роль. Но её Мона Лиза вышла невероятно тонкой, чувственной и нежной. Вообще, Юрий Грымов задействовал в этой постановке большую часть труппы, поэтому в списке артистов очень много имён: Алексей Багдасаров, Богдан Щукин, Надежда Селиванова, Александр Толмачёв... Все проживают свои роли и заставляют временами забыть о том, что это всего лишь спектакль.

Атмосферу эпохи Ренессанса подчёркивают невероятные костюмы, созданные Ирэной Белоусовой. Пышные красочные платья, всевозможные украшения, шёлковые плащи, береты, рубахи и ярко-красные наряды священнослужителей оставляют неизгладимое впечатление. Кроме того, погружению в те времена служит и музыкальное сопровождение: готическая классика, орган и мотивы психоделического рока.

Отдельного упоминания заслуживают режиссёрские решения, благодаря которым зритель видит наяву ожившие произведения искусства великих мастеров.

Это не спектакль для расслабления. На сцене разворачивается яркая драма, которая вызывает буйство эмоций и даёт почву для размышлений на целый день.

Зрительская премьера «Леонардо» состоится 17 октября.