«Безумно эпическая пьеса»: в Театре имени Пушкина покажут постановку «Багровый остров» по Булгакову

Московский драматический театр имени А.С. Пушкина открывает сезон премьерой спектакля «Багровый остров». Написанная Михаилом Булгаковым пьеса была впервые поставлена в столичном Камерном театре в 1928 году, а спустя полгода запрещена цензурой. Режиссёром возрождённого спектакля стал Фёдор Левин. Он обещает, что зрители увидят зрелищную постановку, в которой будут песни, танцы и экшен. Подробнее об истории пьесы и о работе над спектаклем — в материале RT.

Московский драматический театр имени Пушкина к открытию сезона подготовил постановку пьесы Михаила Булгакова «Багровый остров». Литератор написал её на основе собственного фельетона, опубликованного в 1924-м.

Пьеса полтора года пролежала «в столе» у Главреперткома (Главного комитета по контролю за репертуаром при Наркоме просвещения РСФСР), а на сцене была впервые представлена в декабре 1928 года в столичном Камерном театре Александра Таирова. Когда спектакль разрешили, даже сам писатель не поверил в случившееся. До сих пор остаётся загадкой, кто мог поспособствовать этому решению и как такая постановка на тему свободы слова и конформизма смогла целых полгода продержаться под гнётом критики на советской сцене, пока спектакль не был запрещён цензорами.

После премьеры рецензенты заявили, что Булгаков сознательно издевается над революционной драматургией. Яркую, остросоциальную постановку называли «недвусмысленным провалом», а её оглушительный успех у публики приравнивали к «нездоровому интересу» к автору, чья пьеса поражает «убогостью своего замысла и выполнения». Критику в адрес «Багрового острова» и писателя не смягчили даже слова Таирова, который перед премьерой пояснил, что пьеса имеет глубокое общественное значение.

При жизни Булгакова «Багровый остров» ставили всего однажды. В конце 1980-х было несколько попыток возродить спектакль, и вот Театр имени Пушкина дарит пьесе второй шанс.

Репетиция спектакля «Багровый остров»

© Пресс-служба Театра имени А.С. Пушкина

Постановщиком «Багрового острова» выступил артист театра Фёдор Левин. Эта работа стала его дебютом в качестве театрального режиссёра. Художественный руководитель постановки — Евгений Писарев.

«Сама пьеса невероятно интересная, потому что Булгаков был абсолютно задавлен советскими реалиями, его сложными отношениями с Главреперткомом. Все его пьесы запрещали, закрывали. Камерный театр ему специально заказал пьесу, и её разрешили. Таиров поставил её — она вышла 11 декабря 1928 года. Закрыли в июне 1929-го», — заявил постановщик.

При этом за те полгода спектакль прошёл более 60 раз, отметил режиссёр. Это была очень популярная постановка, и Левин надеется повторить её успех.

«Булгаков высмеивает всё. Сатира не только идеологическая: там сатира и на театральные, и на литературные штампы, а также на штампы человеческих психотипов. Он высмеивает всё окружающее и сумасшествие, которое творится в мире», — отметил Левин.

Так как постановка — это, по сути, пьеса в пьесе, её действие начинается в театре. Молодой писатель по прозвищу Жюль Верн прислал революционную драму под названием «Багровый остров». К несчастью, драматург задержал сдачу материала, поэтому времени до генеральной репетиции перед цензором осталось мало, а если точнее — меньше часа. Режиссёру приходится на ходу распределять роли, читать текст и продумывать детали постановки. Это важное событие для всего театра, и от мнения цензора зависит не только судьба спектакля.

Как рассказал Фёдор Левин, пьесу он выбрал во время лаборатории «Камерный театр. Возвращённые страницы», которая проходила в Театре имени Пушкина. Её концепцией было возвращение к текстам, которые Александр Таиров ставил около 100 лет назад. В рамках проекта члены труппы читали забытые пьесы. Тогда режиссёр и выбрал это произведение великого писателя для дебюта.

«Я прочитал большую часть пьес, и, конечно же, больше всего мне понравился «Багровый остров» — невероятно актуальная вещь. Пьеса проявляется тем, что спустя время она не теряет своего смысла, несмотря на её безумную постановочную сложность, — поделился Левин. — Есть пьесы самоигральные, которые могут сами по себе работать. Здесь не так: нужно было придумать формат, в котором она будет действовать, и это довольно сложно».

На репетиции спектакля «Багровый остров»

© Пресс-служба Театра имени А.С. Пушкина

Постановщик отметил, что жанр спектакля он придумал сам, соединив комедию и трагедию.

«Есть такой жанр, как трагикомедия, а я определил жанр спектакля как кометрагедию. Звучит странно, но именно так и происходит. Настоящая трагедия разворачивается в пьесе», — заявил режиссёр.

В постановке будут задействованы в том числе артисты курса Школы-студии МХАТ, которых предоставил художественный руководитель спектакля Евгений Писарев. Зрителям обещают много танцев, экшен и извержение вулкана. По словам Левина, это будет зрелищная, «безумно эпическая пьеса».

«Безумные костюмы — будет более 100 костюмов в спектакле, заняты больше 30 артистов. Будут танцы, песни, а главное — смыслы», — рассказал постановщик в беседе с RT.

При этом авторы спектакля с уважением относятся к оригинальной пьесе Булгакова. По словам Левина, это будет классическое прочтение произведения.

«Творческих вольностей много, но к тексту мы относимся очень трепетно. Где-то есть, конечно, добавления и исправления в силу изменения языка — убираем какие-то устаревшие афоризмы... Это не по мотивам Булгакова, это классическое прочтение материала, и все наши фантазии отталкиваются от текста, мы ни в коем случае не переписываем его. Как текст задаёт — так мы и делаем, ставим различное безумие, которое вы обязательно увидите. Его будет много, и такого экшена, мы верим, давно не видела московская театральная сцена», — пообещал режиссёр.

Премьерные показы спектакля «Багровый остров» пройдут 12 и 13 октября. В постановке сыграют Александр Матросов, Ирина Царенко, Александр Дмитриев, Валерия Ёлкина, Владимир Григорьев и другие артисты.