Junge Welt: ошибки прошлого помогли России установить свой порядок в арабском мире Россия извлекла уроки из Большой игры и поражения в Афганистане, пишет Junge Welt. Решительность, с которой Москва действует в Сирии, — часть её успеха. Политика же Европы на Ближнем Востоке потерпела полный крах, тогда как США и вовсе пытаются уйти из региона, сохранив лицо, подчёркивает автор статьи Карин Лойкефельд. 13 ноября 2017 junge Welt

Junge Welt: Запад не случайно заговорил о химатаках накануне переговоров в Астане Запад запустил новую кампанию по дискредитации Москвы и Дамаска непосредственно перед новым раундом переговоров в Астане и это не случайно, пишет Junge Welt. К тому же доказательства того, что сирийский президент Башар Асад действительно применил химическое оружие, носят очень сомнительный характер, отмечает издание. 30 октября 2017 junge Welt

Junge Welt: в Киеве снова повеяло ветром «майдана» Палаточный городок у здания Верховной рады и стычки протестующих с полицией и депутатами вновь напомнили многим о протестах «майдана», пишет Junge Welt. Но на этот раз беспорядки были «инсценированы» для СМИ противниками Порошенко, уверен автор. Тем временем депутаты в Раде проводят непопулярные реформы, чтобы показать партнёрам на Западе, как Украина «старается», усложняя условия жизни своим согражданам, пишет автор статьи. 20 октября 2017 junge Welt

Junge Welt: сборная России стала чемпионом Европы по «особенному» футболу Впервые в истории сборная Россия стала чемпионом Европы по футболу для слепых, сообщает Junge Welt. У этого «особого вида спорта особая душа». Тому подтверждение — «сцена», которая развернулась на поле после финального свистка и которую «не увидеть на футболе для зрячих», отмечает немецкое издание. 28 августа 2017 junge Welt

Junge Welt: для возрождения авиации Кремль найдёт не только деньги, но и нужные слова После долгого периода засилья на российском рынке западных авиапроизводителей Кремль поставил цель возродить отечественную авиапромышленность, пишет Junge Welt. Для этого власти выделят 5 трлн рублей и «с помощью патриотической риторики» будут поощрять авиакомпании покупать российские самолёты, отмечает издание. 14 августа 2017 junge Welt

Junge Welt: Украину интегрируют в ЕС на правах «аграрной колонии» Уйдя с российского рынка, Украина начала «стремительно терять статус промышленно развитой страны», пишет Junge Welt. Причём самый сильный удар — в том числе из-за разрыва экономических отношений с Донбассом — пришёлся по тяжёлой промышленности. И теперь страна интегрируется в ЕС на правах «аграрной колонии и поставщика дешёвой рабочей силы», отмечает автор статьи. 2 июня 2017 junge Welt

Junge Welt: на роль врага для учений НАТО требуются трезвые русские В Германии появились вакансии статистов на «роль русских в учениях НАТО», пишет Junge Welt. При этом главными условиями для работы названы «хорошее знание русского языка» и «строгий запрет на употребление алкоголя», отмечает издание. 30 марта 2017 junge Welt

Junge Welt: Черногория спешит стать «залогом» в геополитической игре НАТО Правительство Черногории «нажало на газ» и стремится вступить в НАТО, не спросив мнение своего собственного народа, пишет Junge Welt. Североатлантический альянс намерен использовать Черногорию в качестве «залога» для достижения своих стратегических и геополитических интересов, убеждён основатель Движения за нейтралитет Марко Милачич. 4 марта 2017 junge Welt

Азаров: С уходом фашистов из власти Украина восстановит единство «Если бы украинские фашисты не осуществили вооруженный захват власти, то Крым и Донбасс бы не отделились», - заявил в интервью Junge Welt бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Впрочем, у страны есть шанс остаться единым государством, полагает он. С уходом из власти фашистов и предоставлением ДНР и ЛНР широкой автономии «жители Донбасса вновь захотят быть с Украиной – просто потому, что это выгодно обеим сторонам», уверен политик. 31 июля 2016 junge Welt

Junge Welt: На 2 мая Киев запугивает Одессу «нервной демонстрацией силы» Украинские власти нагнетают в Одессе атмосферу страха, пишет junge Welt. В преддверии мероприятий 2 мая, на которых будут вспоминать жертв трагедии в Доме профсоюзов, Киев согнал в город бойцов добровольческих батальонов, нацгвардии и «Правого сектора». Автор статьи Райнхард Лаутербах назвал все это «нервной демонстрацией силы». 2 мая 2016 junge Welt