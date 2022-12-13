Шольц: рано или поздно с Россией придётся сотрудничать, но не сейчас

00:59
Месси — о выходе в финал: то, через что мы проходим, невероятно
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Хорватией.
00:50
Хорватский судья усомнился в справедливости пенальти, назначенного в матче Аргентина — Хорватия
Хорватский судья Бруно Марич поделился мнением о пенальти, назначенном в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года между сборными Хорватии и Аргентины.
00:50
Отаменди: в сборной Аргентины 26 воинов, готовых сражаться друг за друга
Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди высказался о выходе команды в финал чемпионата мира 2022 года в Катаре.
00:45
Губерниев — о первом голе в ворота Хорватии в полуфинале ЧМ-2022: пенальти справедливый
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о пенальти в ворота сборной Хорватии в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу — 2022 с командой Аргентины.
00:43
РИА Новости: обвиняемый на Украине в шпионаже священник из ЛНР спасён из плена
Священник из церкви в Лисичанске ЛНР Андрей Павленко, приговорённый на Украине к 12 годам тюрьмы якобы за шпионаж в пользу России, спасён из украинского плена, сообщает вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
00:42
Альварес — о выходе Аргентины в финал ЧМ: отправляемся отдыхать, чтобы провести отличный матч в воскресенье
Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес прокомментировал победу над командой Хорватии в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года.
00:35
На полуфинале Аргентина — Хорватия повторён рекорд ЧМ-2022 по посещаемости
Сборная Аргентины нанесла разгромное поражение команде Хорватии в матче полуфинала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
00:30
Месси признан лучшим игроком полуфинала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1/2 финала чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии по версии Международной федерации футбола.
00:29
Вучич проведёт встречи со спецпредставителями США и ЕС
Президент Сербии Александр Вучич 14 декабря проведёт встречи со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и заместителем помощника госсекретаря США Габриелем Эскобаром.
00:28
Месси установил личный рекорд по голам за сборную Аргентины за календарный год
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил личный рекорд по голам за национальную команду.
00:24
Винер считает, что в Азии придумают альтернативу ОИ
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер считает, что в азиатских странах может появиться альтернатива Олимпийским играм.
00:22
Невилл: пенальти в ворота Хорватии вообще не должно было быть
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о пенальти в ворота сборной Хорватии в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу — 2022 с командой Аргентины.
00:20
Месси обратился к болельщикам после выхода Аргентины в финал ЧМ-2022
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над командой Хорватии в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года.
00:10
Альварес стал вторым аргентинцем, забившим четыре мяча на одном ЧМ в возрасте до 22 лет
Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес забил два мяча в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии.
00:06
Ракета Ariane 5 стартовала с космодрома Куру с тремя спутниками
Ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает компания-оператор Arianespace.
00:06
Аргентина во второй раз за последние восемь лет вышла в финал чемпионата мира
Сборная Аргентины нанесла разгромное поражение команде Хорватии в матче полуфинала чемпионата мира — 2022 по футболу в Катаре.
23:57
Хорватия во второй раз в истории сыграет в матче за третье место ЧМ
Сборная Хорватии потерпела поражение от команды Аргентины в матче 1/2 финала плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года и теперь сыграет за бронзовые медали.
23:55
Аргентина в шестой раз сыграет в финале ЧМ по футболу
Сборная Аргентины одержала разгромную победу над командой Хорватии в матче полуфинала чемпионата мира — 2022 в Катаре.
23:54
Аргентина разгромила Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022
Сборная Аргентины одержала победу над командой Хорватии в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2022.
23:54
Посольство России в Перу призвало воздержаться от поездок по стране
Посольство России в Перу в связи с протестами в стране рекомендовало россиянам воздержаться от поездок по стране и посещения центральных районов Лимы.
23:48
Сальдо: посетивший Херсон Гриффитс нарушил порядок пересечения госграницы России
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что замгенсека ООН Мартин Гриффитс, посетивший Херсон, нарушил порядок пересечения государственной границы России.
23:41
Ok Diario: Зидан может стать новым главным тренером сборной Бразилии
Бразильская футбольная конфедерация рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана на пост наставника национальной команды.
23:40
Месси стал первым игроком, оформившим гол + пас в трёх матчах на одном ЧМ
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси отметился новым достижением на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
23:40
Пентагон: США не нашли фактов использования военной помощи Киеву в противозаконных целях
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не нашли доказательств использования западной военной помощи Украине в противозаконных целях.
23:39
Олимпийский комитет США поддержал решение WADA обратиться в суд по делу Валиевой
Президент Олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC) Сара Хиршланд прокомментировала новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву.
23:33
Месси вышел на первое место по матчам с голевыми действиями на ЧМ
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил мяч и отдал результативную передачу в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2022 с командой Аргентины.
23:31
Альварес с передачи Месси оформил дубль в матче с Хорватией
Сборная Аргентины обыгрывает команду Хорватии в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2022.
23:28
Дзюба: Орсато не должен был назначать пенальти в ворота Хорватии в матче с Аргентиной
Бывший нападающий петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Артём Дзюба высказался о пенальти в ворота сборной Хорватии в полуфинальном матче чемпионата мира 2022 года с командой Аргентины.
23:24
Траньков заявил, что не видит проблем в соревнованиях однополых пар фигуристов
Тренер Максим Траньков отреагировал на новость о решении Канадской федерации фигурного катания одобрить однополые дуэты для парного катания и танцев на льду.
23:20
Президент Перу допустила введение общенационального режима ЧП из-за протестов
Президент Перу Дина Болуарте допустила введение общенационального режима ЧП из-за протестов, проходящих в стране после смещения Педро Кастильо с поста президента. Об этом сообщила радиостанция RPP.
23:20
Месси сравнялся с Роналдо по матчам с голевыми действиями на ЧМ
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил с пенальти в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2022 против команды Хорватии.
23:16
Лапочкин: Орсато ошибочно назначил пенальти в ворота Хорватии в матче с Аргентиной
Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Лапочкин высказался о пенальти в ворота сборной Хорватии в полуфинальном матче чемпионата мира — 2022 с командой Аргентины.
23:15
Ибрагимович — об операции: я пошёл на это, чтобы сохранить здоровье
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о восстановлении после операции на колене.
23:12
Месси стал шестым игроком, который забивал в 1/8, 1/4 и 1/2 финала на одном ЧМ
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил с пенальти в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года против команды Хорватии.
23:06
Пентагону пока «нечего сообщить» о поставках комплексов Patriot Украине
Пентагону пока нечего сообщить о возможности поставок Украине комплексов Patriot. Об этом сказал РИА Новости представитель ведомства.
22:57
Хабек: страны ЕС добились прогресса по техническим вопросам о потолке цен на газ
Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики страны Роберт Хабек сообщил, что министры энергетики ЕС добились прогресса по техническим вопросам, связанным потолком цен на газ. Для принятия решения требуется больше времени, признал он.
22:52
Креспо: для аргентинцев важнее победа Месси, чем сборной
Экс-форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо выразил надежду, что Лионель Месси сможет выиграть чемпионат мира 2022 года в Катаре.
22:50
Европейское космическое агентство предупредило о приближении к Земле астероида 15 декабря
Европейские ученые обнаружили летящий в сторону Земли астероид 2015 RN35, он максимально приблизится к планете 15 декабря.
22:49
Аргентина забила Хорватии два безответных мяча в первом тайме полуфинала ЧМ-2022
Сборная Аргентины обыгрывает команду Хорватии в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года.
22:41
Альварес удвоил преимущество Аргентины в матче с Хорватией на ЧМ
Сборная Аргентины проводит матч с командой Хорватии в рамках полуфинала чемпионата мира — 2022 в Катаре.
22:40
Месси обошёл Батистуту по голам на ЧМ по футболу
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил с пенальти в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии.
22:38
Месси догнал Мбаппе в списке лучших бомбардиров ЧМ-2022
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии.
22:35
Месси открыл счёт в матче с Хорватией благодаря пенальти
Сборная Аргентины проводит матч с командой Хорватии в рамках полуфинала чемпионата мира 2022 года в Катаре.
22:34
В регионах Греции проходят демонстрации из-за убийства подростка полицейским
В регионах Греции начались демонстрации после того, как в Салониках скончался в больнице 16-летний цыганский подросток, раненный полицейским из огнестрельного оружия несколько дней назад во время погони.
22:31
Evening Standard: Ришарлисон может пропустить около месяца из-за травмы, полученной на ЧМ-2022
Нападающий сборной Бразилии и лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Ришарлисон может пропустить около месяца из‑за травмы.
22:28
Гигантскую футболку Месси провезли по небу в родном городе футболиста
В Росарио, родном городе форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, поддержали футболиста перед матчем 1/2 финала чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
22:24
Реднапп назвал Модрича лучшим игроком ЧМ в Катаре
Бывший тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп оценил игру полузащитника и капитана сборной Хорватии Луки Модрича на чемпионате мира 2022 года.
22:22
Американский сенатор-демократ Мёрфи «увеличил» бюджет RT в несколько раз
Американский сенатор-демократ Крис Мёрфи во время выступления в сенате соврал о бюджете RT: в своей речи он заявил, что финансирование российского телеканала якобы составляет $2,8 млрд, что больше, чем у Агентства США по глобальным медиа. Политик также призвал «не позволять RT доминировать в международном информационном пространстве» и пожаловался на недостаточные меры США в области невоенных инструментов внешней политики.
22:22
Навка выступила против однополых пар в фигурном катании
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказалась о решении Канадской федерации фигурного катания одобрить однополые дуэты для парного катания и танцев на льду.
22:17
Власти США предъявили четырём россиянам обвинения в закупках электроники в обход санкций
В США власти обвинили четырёх россиян в закупках продукции военного и двойного назначения в обход санкций.