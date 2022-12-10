Washington Post: в погоне за личными интересами США разрушают редкое единство Запада

Украинский кризис привёл к давно невиданному сближению Америки и ЕС. Но этот альянс может сойти на нет, если администрация Байдена продолжит проводить протекционистский экономический курс, который ослабляет европейскую промышленность, пишет обозреватель The Washington Post Фарид Закария.

Соединённые Штаты и Европа находятся в более тесном альянсе, чем когда-либо за многие десятилетия. Во многом подобное сближение объясняется украинским конфликтом и тем, как с этим кризисом справляется администрация Байдена, считает обозреватель The Washington Post Фарид Закария.

По его словам, американские власти смогли сплотить вокруг себя союзников, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Вашингтон убедил их, что необходимо действовать решительно, чтобы «наказать» Россию. Всё это помогло создать «момент необычного западного единства, способного помочь восстановить и перестроить международную систему, основанную на правилах».

Но этот успех может сойти на нет из-за «односторонней политики и погони за узкими личными интересами» США. Европейских лидеров тревожит то, насколько протекционистской оказалась экономическая политика Белого дома, которая уделяет особое место американским товарам и щедро субсидирует отечественные «зелёные» технологии, обращает внимание журналист.

Все эти меры нарушают правила свободной торговли, лежащей в основе международной системы, которую Вашингтон продвигает с конца 1940-х годов. Министр финансов Франции уже пожаловался, что Вашингтон копирует промышленную политику Китая, а один высокопоставленный европейский чиновник покинул саммит США-ЕС недовольный тем, что, на его взгляд, Вашингтон не заботится об опасениях блока, отмечает Закария.

«Напряжённость продолжит расти, потому что страдание Европы будет только усиливаться. Столкнувшись с тем, что цены на природный газ в семь раз, а на электроэнергию в десять раз выше, чем в предыдущие два десятилетия, многие европейские компании начинают понимать, что они просто-напросто не могут конкурировать», — подчёркивает автор статьи.

На его взгляд, существует реальный риск деиндустриализации Германии, если основные отрасли, включая химическую и автомобильную промышленность, перенесут больше заводов за границу, в США или Китай. Европейцы возмущены тем, что они считают вопиющим американским лицемерием.

«Американцы постоянно читают нам нотации о том, что мы все должны поддерживать основанную на правилах международную систему. Но затем на наших глазах Вашингтон объявляет о мерах, которые полностью нарушают основные принципы этого порядка», — посетовал Закарии один чиновник.

По мере ухудшения жизни простых европейцев и переноса местных компаний в Америку трения между США и ЕС будут затруднять их сотрудничество в противостоянии России. Блок также с меньшей долей вероятности займёт жёсткую и единую позицию в отношении Китая, который будет становиться всё более важным рынком для экономического будущего континента.

В конце концов, европейские и другие страны начнут отвечать на американский протекционизм своими собственными контрмерами. В результате открытая международная система торговли начнёт закрываться, предупреждает публицист.