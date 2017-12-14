Wiener Zeitung
Wiener Zeitung: «опытный стратег» Путин вывел США из «игры» на Ближнем Востоке
Позиционируя себя как «миротворца» в сирийском конфликте, Владимир Путин сумел добиться «баланса сил и интересов» на Ближнем Востоке и ослабить гегемонию США в этом регионе, пишет Wiener Zeitung. По мнению экспертов, вывод российских войск из Сирии будет носить «символический» характер, и в будущем Москва вовлечёт в свою «геополитическую игру» не только Дамаск, но и Египет и Судан, добавляет издание.
WZ: президент Чехии в шутку предложил Путину «ликвидировать» журналистов
При помощи «одной очень мрачной шутки» президент Чехии Милош Земан попытался произвести впечатление на главу Кремля Владимира Путина перед пресс-конференцией на форуме в Пекине, сообщает австрийская газета Wiener Zeitung. «Здесь слишком много журналистов, надо бы их ликвидировать», — констатировал чешский лидер.
Wiener Zeitung: Россия взяла на себя роль «главной державы» в Сирии
Спустя шесть лет после военного конфликта в Сирии Россия стала ведущей державой в Ближневосточном регионе, пишет Wiener Zeitung. Вместе с Турцией и Ираном Кремль успешно проводит «политику силы», в то время как США «проявляют сдержанность», а ЕС ограничивается «громкими заявлениями», отмечает издание.
Wiener Zeitung: безразличие Трампа развяжет Путину руки в Косове
Отсутствие у нового президента США Дональда Трампа интереса к проблемам Балкан может сыграть на руку России и Сербии, пишет Wiener Zeitung. До этого присутствие в регионе ЕС и НАТО служило противовесом попыткам Москвы и Белграда расширить сферу своего влияния. Теперь же эксперты не исключают, что дело может дойти до «вторжения в северную часть Косова по примеру аннексии Крыма».
Wiener Zeitung: В Австрии не оценили договор АПС с «Единой Россией»
Делегация от Австрийской партии свободы подписала в Москве соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с «Единой Россией», сообщает Wiener Zeitung. Этот договор вызвал критику со стороны Австрийской народной партии, представители которой назвали неуместной и бестактной поездку коллег в Москву, в то время как весь мир кипит из-за Алеппо.
WZ: Свободный Рунет обнесут «Великой российской стеной»
Российские власти ведут «крестовый поход против Рунета», пишет Wiener Zeitung. После «арабской весны» и массовых протестов в Москве в 2011 году в стране идет блокировка сайтов и принимаются все новые репрессивные законы, поясняет автор статьи Симона Бруннер. И все для того, чтобы задушить свободу в «последнем ее пристанище», считает австрийский журналист.
WZ: Путин мешает «естественному партнерству» России и Европы
Россия – «естественный партнер Европы», однако президент Владимир Путин ведет «агрессивную» политику и не заинтересован в дипломатических решениях, пишет Wiener Zeitung. Несмотря на это, европейские политики снова и снова пытаются наладить диалог с Кремлем, поскольку сотрудничество между Москвой и ЕС «было бы выгодно всем», считает издание.
Wiener Zeitung: Россия - не повод для Европы прогибаться под США
Несмотря на то что Кремль пытается дестабилизировать Европу, Россия и ЕС вынуждены поддерживать диалог друг с другом, так как они неразрывно связаны географически, исторически и экономически, пишет Wiener Zeitung. ЕС не следует прогибаться в отношении к России под США и НАТО, а выработать самостоятельную позицию по ряду общих вопросов, отмечает издание.
Wiener Zeitung: Нефтедобыча в России растет вместе с нехваткой финансирования
Западные санкции, запрещающие продавать России оборудование для добычи нефти, не имели никакого эффекта, пишет австрийская Wiener Zeitung. В мае Россия вышла на первое место в мире по нефтедобыче, обогнав даже Саудовскую Аравию. Тем не менее, российские концерны испытывают серьезные финансовые трудности и ищут новых инвесторов в Азии. Те же, в свою очередь, стремятся диктовать российским фирмам свои условия.
Wiener Zeitung: Путин не дотягивает до диктатора
Владимир Путин создал в России «нечто на грани диктатуры». Однако при демократии Ельцина россияне жили гораздо хуже, напоминает обозреватель газеты Wiener Zeitung. Он убежден: неправильно делить страны на «диктаторские» и «недиктаторские».
WZ: Украина исчерпала терпение Евросоюза
Терпение Евросоюза подошло к концу, сообщает австрийская Wiener Zeitung. Еврокомиссар по вопросам расширения Штефан Фюле написал в Twitter, что слова украинских властей все больше расходятся с делами. Поэтому, добавил он, работа над торговым соглашением с Украиной приостановлена.