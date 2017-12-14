Wiener Zeitung: «опытный стратег» Путин вывел США из «игры» на Ближнем Востоке Позиционируя себя как «миротворца» в сирийском конфликте, Владимир Путин сумел добиться «баланса сил и интересов» на Ближнем Востоке и ослабить гегемонию США в этом регионе, пишет Wiener Zeitung. По мнению экспертов, вывод российских войск из Сирии будет носить «символический» характер, и в будущем Москва вовлечёт в свою «геополитическую игру» не только Дамаск, но и Египет и Судан, добавляет издание. 14 декабря 2017 Wiener Zeitung

WZ: президент Чехии в шутку предложил Путину «ликвидировать» журналистов При помощи «одной очень мрачной шутки» президент Чехии Милош Земан попытался произвести впечатление на главу Кремля Владимира Путина перед пресс-конференцией на форуме в Пекине, сообщает австрийская газета Wiener Zeitung. «Здесь слишком много журналистов, надо бы их ликвидировать», — констатировал чешский лидер. 14 мая 2017 Wiener Zeitung

Wiener Zeitung: Россия взяла на себя роль «главной державы» в Сирии Спустя шесть лет после военного конфликта в Сирии Россия стала ведущей державой в Ближневосточном регионе, пишет Wiener Zeitung. Вместе с Турцией и Ираном Кремль успешно проводит «политику силы», в то время как США «проявляют сдержанность», а ЕС ограничивается «громкими заявлениями», отмечает издание. 9 мая 2017 Wiener Zeitung

Wiener Zeitung: безразличие Трампа развяжет Путину руки в Косове Отсутствие у нового президента США Дональда Трампа интереса к проблемам Балкан может сыграть на руку России и Сербии, пишет Wiener Zeitung. До этого присутствие в регионе ЕС и НАТО служило противовесом попыткам Москвы и Белграда расширить сферу своего влияния. Теперь же эксперты не исключают, что дело может дойти до «вторжения в северную часть Косова по примеру аннексии Крыма». 23 января 2017 Wiener Zeitung

Wiener Zeitung: В Австрии не оценили договор АПС с «Единой Россией» Делегация от Австрийской партии свободы подписала в Москве соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с «Единой Россией», сообщает Wiener Zeitung. Этот договор вызвал критику со стороны Австрийской народной партии, представители которой назвали неуместной и бестактной поездку коллег в Москву, в то время как весь мир кипит из-за Алеппо. 19 декабря 2016 Wiener Zeitung

WZ: Свободный Рунет обнесут «Великой российской стеной» Российские власти ведут «крестовый поход против Рунета», пишет Wiener Zeitung. После «арабской весны» и массовых протестов в Москве в 2011 году в стране идет блокировка сайтов и принимаются все новые репрессивные законы, поясняет автор статьи Симона Бруннер. И все для того, чтобы задушить свободу в «последнем ее пристанище», считает австрийский журналист. 7 сентября 2016 Wiener Zeitung

WZ: Путин мешает «естественному партнерству» России и Европы Россия – «естественный партнер Европы», однако президент Владимир Путин ведет «агрессивную» политику и не заинтересован в дипломатических решениях, пишет Wiener Zeitung. Несмотря на это, европейские политики снова и снова пытаются наладить диалог с Кремлем, поскольку сотрудничество между Москвой и ЕС «было бы выгодно всем», считает издание. 13 августа 2016 Wiener Zeitung

Wiener Zeitung: Россия - не повод для Европы прогибаться под США Несмотря на то что Кремль пытается дестабилизировать Европу, Россия и ЕС вынуждены поддерживать диалог друг с другом, так как они неразрывно связаны географически, исторически и экономически, пишет Wiener Zeitung. ЕС не следует прогибаться в отношении к России под США и НАТО, а выработать самостоятельную позицию по ряду общих вопросов, отмечает издание. 6 апреля 2016 Wiener Zeitung

Wiener Zeitung: Нефтедобыча в России растет вместе с нехваткой финансирования Западные санкции, запрещающие продавать России оборудование для добычи нефти, не имели никакого эффекта, пишет австрийская Wiener Zeitung. В мае Россия вышла на первое место в мире по нефтедобыче, обогнав даже Саудовскую Аравию. Тем не менее, российские концерны испытывают серьезные финансовые трудности и ищут новых инвесторов в Азии. Те же, в свою очередь, стремятся диктовать российским фирмам свои условия. 7 июня 2015 Wiener Zeitung

Wiener Zeitung: Путин не дотягивает до диктатора Владимир Путин создал в России «нечто на грани диктатуры». Однако при демократии Ельцина россияне жили гораздо хуже, напоминает обозреватель газеты Wiener Zeitung. Он убежден: неправильно делить страны на «диктаторские» и «недиктаторские». 4 января 2014 Wiener Zeitung