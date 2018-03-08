USA Today: бороться с «российским вмешательством» США стоит поучиться у Латвии Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич полагает, что цель «российского вмешательства» заключается в подрыве основ западного общества, передаёт USA Today. При этом он утверждает, что этому можно противостоять путём совместной работы правительства и социальных сетей. 8 марта 2018 USA TODAY

Трамп: мы будем противостоять российскому вмешательству в выборы 2018 года Президент США Дональд Трамп пообещал противостоять вмешательству со стороны России в предстоящие выборы в конгресс, передаёт USA Today. Издание отмечает: Трамп признал, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года, но при этом заявил, что это не отразилось на их результате. 7 марта 2018 USA TODAY

Спортивный обозреватель: российскому флагу «нет места» на церемонии закрытия Олимпиады В настоящий момент МОК решает, позволить ли российскому спортсмену нести российский флаг на церемонии закрытия Игр. Однако, как пишет спортивный обозреватель USA Today Кристин Бреннан, российскому флагу «нет места» на церемонии, поскольку двое олимпийских спортсменов из России, несмотря на санкции, играли не по правилам. 25 февраля 2018 USA TODAY

USA Today: американские биатлонисты не поедут в Россию из-за «допингового скандала» Сборная США приняла решение бойкотировать финал Кубка мира по биатлону, который состоится в Тюмени в марте. По мнению американских спортсменов, проведение международных соревнований в России «шлёт миру возмутительный сигнал о равнодушном отношении к борьбе с допингом», передаёт USA Today. 24 февраля 2018 USA TODAY

Шокирующая правда Голливуда от USA TODAY: от сексуальных домогательств пострадало 94% женщин Почти каждая из женщин, работающих в Голливуде, хотя бы раз за свою карьеру была жертвой сексуальных домогательств или насилия, согласно результатам опроса, проведённого изданием USA Today. По мнению экспертов, хотя методика проведения исследования вызывает вопросы, его результаты отражают реальное положение дел в индустрии. 22 февраля 2018 USA TODAY

USA Today: российские хоккеисты всухую обыграли американцев на Олимпиаде Российские хоккеисты всухую обыграли сборную США и вышли в четвертьфинал олимпийских хоккейных соревнований, передаёт USA Today. При этом американской сборной необходимо выиграть в квалификационном матче, чтобы не покинуть турнир. 17 февраля 2018 USA TODAY

USA Today: отрицание Трампом «российского вмешательства» — госизмена и повод для импичмента Несмотря на то что вся команда Дональда Трампа по нацбезопасности считает, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года, сам президент США до сих пор так и не признал факт «российского вмешательства», пишет обозреватель USA Today Курт Барделла. По мнению автора, такое поведение американского лидера походит на госизмену и вполне может служить поводом для его импичмента. 17 февраля 2018 USA TODAY

USA Today: МИД России потребовал, чтобы США прекратили «охоту» на россиян по всему миру После экстрадиции очередного россиянина американским властям МИД РФ потребовал от США «прекратить неприемлемую практику охоты на российских граждан по всему миру». Как сообщает USA Today, Москва подчёркивает, что недавно экстрадированный программист Пётр Левашов жалуется на условия содержания в американской тюрьме, что можно расценить как попытку оказать на него давление. 9 февраля 2018 USA TODAY

USA Today: США и Южная Корея отложат совместные учения ради «безопасной» Олимпиады Лидеры Южной Кореи и США договорились отложить совместные военные учения, которые были запланированы в следующем месяце во время проведения Зимних Олимпийских игр, сообщает USA Today. Это соглашение, как отмечает американское издание, последовало за «лёгким потеплением» в отношениях между Южной Кореей и КНДР, которая ранее заявила о возможности участия своих спортсменов на Олимпийских играх в Пхёнчхане. 5 января 2018 USA TODAY

USA Today: Россия уже не Советский Союз, но снова становится «империей зла» В 1983 году президент США Рональд Рейган назвал Советский Союз империей зла, и, как пишет редколлегия USA Today, эти слова справедливы и сегодня. Журналисты обвиняют нынешнего российского лидера Владимира Путина в том, что, пытаясь вернуть России былое величие, он творит беспредел на мировой арене. 3 января 2018 USA TODAY