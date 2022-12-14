USA Today: собирает данные американцев — в конгресс внесли законопроект о запрете TikTok в США

Несколько американских законодателей представили в обеих палатах конгресса законопроект о запрете приложения TikTok в США, передаёт USA Today. Законодатели предполагают, что это позволит защитить американцев, данные которых может собирать и по запросу передавать китайскому правительству владелец TikTok — компания ByteDance.

Американские парламентарии внесли в обе палаты конгресса законопроект о запрете китайского приложения для коротких видео TikTok в США, сообщает USA Today.

Авторы законопроекта опасаются, что это приложение может использоваться для слежки за американцами. При этом проект закона направлен против приложений любых социальных сетей, подконтрольных Китаю и России или находящихся под их влиянием.

Сенатор от Республиканской партии Марко Рубио представил сенатскую версию законопроекта, в то время как республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти — версию палаты представителей.

«Федеральное правительство до сих пор не предприняло ни одного существенного действия для защиты американских пользователей от угрозы TikTok. Речь идёт не о креативных видеороликах, а о приложении, которое ежедневно собирает данные о десятках миллионов американских детей и взрослых», — заявил Рубио.



Галлахер назвал социальную сеть «цифровым фентанилом, который вызывает зависимость у американцев, собирает их данные и подвергает цензуре их новости».

Представитель TikTok Брук Оберветтер назвал предложенный законопроект «политически мотивированным», призвав прежде, чем принимать новые законы, провести проверку безопасности приложения. «TikTok любят миллионы американцев, которые используют платформу для обучения, развития своего бизнеса и поиска творческого контента, который приносит им радость», — приводит USA Today слова Оберветтера.

Несмотря на активные споры о том, собирает ли китайское правительство данные пользователей TikTok, приложение, вне всяких сомнений, представляет потенциальную угрозу, считает бывший сотрудник ФБР соучредитель Trenchcoat Advisors Холден Триплетт. Так, в соответствии с китайскими законами владельцу TikTok китайской компании ByteDance придётся выполнять любые потенциальные запросы служб безопасности и разведки страны, в том числе передать данные пользователей.

Как напоминает издание, в ноябре директор ФБР Крис Рэй заявил, что деятельность TikTok в США вызывает озабоченность с точки зрения национальной безопасности. Рэй добавил, что он «весьма обеспокоен» тем, что Пекин может использовать данные, собранные через приложение, в качестве оружия. На протяжении последних нескольких месяцев TikTok ведёт переговоры с комитетом по иностранным инвестициям США, чтобы достичь соглашения о защите данных пользователей.