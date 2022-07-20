Одним учёба, другим деградация — Fox News сравнил ролики TikTok в Китае и США

В Китае, где была разработана платформа TikTok, молодёжи предлагаются обучающие и вдохновляющие видео, в то время как в Америке распространяется самый вульгарный и глупый контент, возмущается ведущий Fox News Такер Карлсон. По его мнению, это не случайность, всё дело в разнице алгоритмов, отвечающих за подборку материалов.

TikTok появился ниоткуда и стал одной из самых популярных соцсетей в мире. Но чем именно он является? Психологической обработкой? Хм… TikTok фактически контролируется китайским правительством, но интересно, что тот TikTok, который видят жители Китая, китайские дети, сильно отличается от того, что смотрят ваши дети здесь.



В Китае, где TikTok известен под другим названием, очень распространены видео вроде этих. Взгляните.



Интересно! Олимпиада по сборке кубика Рубика, демонстрация обожания по отношению к учителю, профессионально рисующие дети… Мы увидели всё это, зарегистрировав устройство Apple в Китае. Просто потому, что нам захотелось узнать, что они смотрят в TikTok.



А знаете, что смотрят в TikTok американские дети, ваши дети? Вот такие вещи.



Есть в американском TikTok и очень распространённый жанр — видео, убеждающие ваших детей сменить пол.



Ничто из этого не предлагается случайным образом. Это специально подобрано, предопределено алгоритмом. В китайском TikTok, например, много видео с вручением дипломов высших учебных заведений — вы видите их сейчас на экране.



Итак, в Китае TikTok здоровый, укрепляющий. А в США он подталкивает общество к хаосу. Что же именно происходит?



Сегодня с нами Николас Чейлан — бывший директор по программному обеспечению ВВС США. Большое спасибо, что нашли для нас время, господин Чейлан. Может ли это быть случайностью?



НИКОЛАС ЧЕЙЛАН, бывший директор по программному обеспечению ВВС США: Нет, никоим образом. Китай изначально именно это и планировал. Сначала в Китае был запущен «Доуинь»* с совсем другими процессами. Во-первых, дети до 14 лет не могут пользоваться этим приложением больше 40 минут в день. Они знают, насколько оно токсично, особенно для молодёжи. Кроме того, запрещено пользоваться приложением в ночное время. Это тоже очень важно.



Другой момент заключается в том, что два приложения, по сути, совершенно разные, как вы уже упомянули, у них совершенно разные алгоритмы. Вы обнаружите, что в «Доуине» продвигается образовательный, исторический и, конечно же, научный контент. Это неслучайно. На самом деле, программа так разработана, чтобы способствовать дебилизации остального мира.



За последние, скажем, пять лет Соединённые Штаты хоть раз действовали в собственных интересах, защищая собственный народ от Китая? Хоть когда-нибудь, хоть где-нибудь? Вам доводилось это видеть? Или мы просто сидим сложа руки и всё это позволяем?



НИКОЛАС ЧЕЙЛАН: Нет. Это, определённо, яркий пример проводимой Компартией Китая дезинформационной войны, и в конечном итоге они способны также влиять на исход выборов по всему миру.



Да. «Давайте убедим их детей стерилизоваться!» Ага. Ник Чейлан, я признателен вам за участие в нашей сегодняшней программе и за вашу точку зрения. Не думаю, что мы уделяем этой теме достаточно внимания, а следовало бы.



НИКОЛАС ЧЕЙЛАН: Да, следовало бы.



Спасибо!



Дата выхода в эфир 18 июля 2022 года.



* Китайское название TikTok (прим. ИноТВ).